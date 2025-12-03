Uhapšeni u akciji "Arija" sprovedeni u Tužilaštvo (FOTO)

Lica M.B. i M.K. koja su uhapšena u operativnoj akciji "Arija" jutros su sprovedena u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Tri lica iz Laktaša uhapšena su juče u okviru operativne akcije "Arija", a osumnjičeni su za 26 krivičnih djela protiv imovine kojim su počinili materijalnu štetu od 57.500 KM.

Akciju su realizovali pripadnici policijskih uprava Banjaluka i Gradiška, a uhapšena su lica iz Laktaša čiji su inicijali M.B, M.K. i B.G.

Oni su osumnjičeni da su od 28. januara do 11. novembra počinili 21 tešku krađu, tri krađe, jednu paljevinu i jedno oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, čime su oštećenima pričinili materijalnu štetu od oko 57.500 KM.

