logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija će utvrditi uzrok požara: Završen uviđaj u trebinjskoj bolnici

Policija će utvrditi uzrok požara: Završen uviđaj u trebinjskoj bolnici

Autor Dragana Božić
0

Policija je završila uviđaj u trebinjskoj bolnici i utvrdiće uzrok požara na Odjeljenju neurologije gdje je pričinjena šteta, izjavio je danas direktor ove zdravstvene ustanove Nedjeljko Lambeta.

Završen uviđaj u trebinjskoj bolnici Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Mi smo odmah krenuli sa sanacijom. Kompletna ljekarska soba je izgorjela, a od dima i vatre je oštećen i hodnik. Izgorjele su instalacije, a oštećena je i soba jedinice moždanog udara na Odjeljenju neurologije", naveo je Lambeta.

On je dodao da su odjeljenja psihijatrije, urologije i pedijatrije stavljena u funkciju.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju Srni je rečeno da je dežurni tužilac obaviješten o događaju i da pripadnici trebinjske Policijske uprave utvrđuju uzrok požara.

U Bolnici Trebinje sinoć je izbio požar, ali niko nije povrijeđen. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trebinje bolnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ