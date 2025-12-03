Policija će utvrditi uzrok požara: Završen uviđaj u trebinjskoj bolnici

Policija je završila uviđaj u trebinjskoj bolnici i utvrdiće uzrok požara na Odjeljenju neurologije gdje je pričinjena šteta, izjavio je danas direktor ove zdravstvene ustanove Nedjeljko Lambeta.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Mi smo odmah krenuli sa sanacijom. Kompletna ljekarska soba je izgorjela, a od dima i vatre je oštećen i hodnik. Izgorjele su instalacije, a oštećena je i soba jedinice moždanog udara na Odjeljenju neurologije", naveo je Lambeta.

On je dodao da su odjeljenja psihijatrije, urologije i pedijatrije stavljena u funkciju.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju Srni je rečeno da je dežurni tužilac obaviješten o događaju i da pripadnici trebinjske Policijske uprave utvrđuju uzrok požara.

U Bolnici Trebinje sinoć je izbio požar, ali niko nije povrijeđen.

