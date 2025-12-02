logo
Buknuo požar u Bolnici Trebinje: Ugašen brzom reakcijom zaposlenih i vatrogasaca (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Bolnici Trebinje izbio je požar na odjeljenju za Neuorologiju koji je ubrzo ugašen.

Požar u bolnici u Trebinju Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vatrogasci su ugasili požar koji je večeras izbio na Odjeljenju neurologije u trebinjskoj Bolnici, potvrdio je zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Neđo Ćuk.

Ćuk je rekao da je požar izbio oko 20.00 časova.

Direktor Bolnice u Trebinju Nedjeljko Lambeta rekao je da su svi pacijenti evakuisani i da nema povrijeđenih.

"Brzom reakcijom vatrogasaca, medicinskog, odnosno kompletnog osoblja Bolnice, ali i volontera iz grada, uspjeli smo da saniramo požar", naglasio je Lambeta.

On je dodao da je požar izbio u ljekarskoj sobi, te da je vjerovatno došlo do kvara na instalacijama.

"Svi su pacijenti zbrinuti, urađena je i reorganizacija Bolnice", rekao je Lambeta. 

(Mondo)

Trebinje požar bolnica

