Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila gradonačelnika Mostara

Muškarac D.B.B. (31) uhapšen je zbog sumnje da je zapalio službeni automobil grada Mostara, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Policija je prilikom pretresa pronašla i oduzela predmete koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.
Zbog hitnosti postupanja, pod nadzorom postupajućeg tužioca, a na temelju usmene naredbe Opštinskog suda u Mostaru, izvršen je pretres stambenih i pomoćnih prostorija, te putničkog motornog vozila koje koristi osumnjičeni.
Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru izazivanje opšte opasnosti, u sticanju sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari.
Policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjeljenje kriminalističke policije, pod nadzorom Kantonačnog tužilaštva u Mostaru, uspješno su rasvijetlili slučaj podmetanja požara na službeno putničko vozilo grada Mostara.
Uprava policije MUP-a HNK nastavlja preduzimati sve zakonom predviđene mjere s ciljem zaštite građana i njihove imovine, potvrđujući time efikasan, operativan i profesionalan rad policijskih službenika u interesu sigurnosti zajednice, navodi se u saopštenju.
U Ulici fra Didaka Buntića u srijedu, 26. novembra, oko 3.40 časova zapaljena je "škoda super" službeno vozilo grada Mostara koje je koristio gradonačelnik Mario Kordić, a na teren su odmah izašli pripadnici policije i Vatrogasne jedinice Mostar.
Tom prilikom potpuno je izgorio prednji dio vozila.
Mnogi domaći i međunarodni zvaničnici osudili su paljenje vozila gradonačelnika Mostara.