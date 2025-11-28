Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila gradonačelnika Mostara

Muškarac D.B.B. (31) uhapšen je zbog sumnje da je zapalio službeni automobil grada Mostara, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: PVJ MOSTAR

Policija je prilikom pretresa pronašla i oduzela predmete koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.

Zbog hitnosti postupanja, pod nadzorom postupajućeg tužioca, a na temelju usmene naredbe Opštinskog suda u Mostaru, izvršen je pretres stambenih i pomoćnih prostorija, te putničkog motornog vozila koje koristi osumnjičeni.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru izazivanje opšte opasnosti, u sticanju sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari.

Policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjeljenje kriminalističke policije, pod nadzorom Kantonačnog tužilaštva u Mostaru, uspješno su rasvijetlili slučaj podmetanja požara na službeno putničko vozilo grada Mostara.

Uprava policije MUP-a HNK nastavlja preduzimati sve zakonom predviđene mjere s ciljem zaštite građana i njihove imovine, potvrđujući time efikasan, operativan i profesionalan rad policijskih službenika u interesu sigurnosti zajednice, navodi se u saopštenju.

U Ulici fra Didaka Buntića u srijedu, 26. novembra, oko 3.40 časova zapaljena je "škoda super" službeno vozilo grada Mostara koje je koristio gradonačelnik Mario Kordić, a na teren su odmah izašli pripadnici policije i Vatrogasne jedinice Mostar.

Tom prilikom potpuno je izgorio prednji dio vozila.

Mnogi domaći i međunarodni zvaničnici osudili su paljenje vozila gradonačelnika Mostara.