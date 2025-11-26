logo
Zapaljeno službeno vozilo gradonačelnika Mostara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Mostaru je zapaljeno službeno vozilo gradonačelnika Marija Kordića koji kaže da je ovo posljedica narativa mržnje, ali ga to neće zaustaviti.

Kordić o paljenju automobila: "Moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nastavljam raditi" Izvor: PVJ MOSTAR

Incident, koji se dogodio sinoć, odmah je prijavljen policiji, a uviđaj je u toku.

"U posljednje vrijeme svjedočimo organizovanom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad samo zato što štitim interese Mostara", naveo je Kordić.

Takav narativ, kaže Kordić, ima svoje posljedice, a ovaj događaj jasno pokazuje što je cilj onih koji ga podstiču.

"Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti", napisao je Kordić.

On je naveo da nastavlja raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara.

Kordić je dodao da će po završetku istrage o svim saznanjima pravovremeno informisati javnost.

