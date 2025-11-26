logo
Srušio se krov ambulante u Mostaru, za dlaku izbjegnuta tragedija (Video) 1

Srušio se krov ambulante u Mostaru, za dlaku izbjegnuta tragedija (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

U Mostaru je danas izbjegnuta tragedija kada se, usljed obilnih padavina, urušio krov zgrade u kojoj se nalazi ambulanta porodične medicine Doma zdravlja "Stari Grad" na Glavnoj ulici, poznatoj kao "Šehin".

srušio se krov ambulante u mostaru Izvor: Avaz/screenshot

Zbog težine građevinskog materijala, gotovo cijeli strop se srušio u unutrašnji prostor ambulante. Incident se dogodio u poslijepodnevnim časovima, a medicinsko osoblje je, prema riječima direktora Doma zdravlja "Stari Grad" Mostar, dr Senada Međedovića, uspjelo pravovremeno reagovati i zajedno s pacijentima napustiti objekat.

"Na sreću, povrijeđenih nije bilo, ali je osoblje pretrpjelo ogromnu psihičku traumu", rekao je Međedović za "Avaz".

On je podsjetio da je riječ o veoma staroj zgradi iz austrougarskog perioda i da je godinama upozoravao na njeno katastrofalno stanje. Kako navodi, brojni dopisi i apeli upućeni gradskim, kantonalnim i federalnim inspekcijskim službama ostali su bez odgovora.

"Ukazivali smo na moguću katastrofu, ali, nažalost, niko nije reagovao. Odgovornost se stalno prebacivala. Zgrada je devastirana, u privatnom vlasništvu, i već dugo je prava ruina. Ne daj Bože, može doći i do potpunog obrušavanja", upozorio je Međedović.

Na terenu su prisutne sve nadležne službe. Pacijenti ove ambulante biće privremeno preusmjereni u druge zdravstvene objekte.

