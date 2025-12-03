Tužilaštvo traži pritvor za Trebinjca (71) osumnjičenog za obljubu maloljetnice

Okružno tužilaštvo u Trebinju predložilo je određivanje pritvora za muškarca iz ovog grada čiji su inicijali B.D. (71) osumnjičenog za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pritvor je predložen nakon ispitivanja osumnjičenog, a zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično djelo, saopšteno je Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Prijedlog za određivanje pritvora dostavljen je Osnovnom sudu u Trebinju.

Za krivično djelo obljuba djeteta mlađeg od 15 godina propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina zatvora.

