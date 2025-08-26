Saznajemo: Sudska policija uhapsila Banjalučanina osuđenog za obljubu, sproveden u KPZ Foča

Pripadnici Sudske policije Republike Srpske uhapsili su Banjalučanina S.B. (35) pravosnažno osuđenog na osam godina zatvora zbog obljube 13-godišnje djevojčice, saznaje Mondo.

Izvor: Shutterstock

Osuđenik je nakon presude bio nedostupan pravosudnim organima, te su ga pripadnici Sudske policije RS ekspresno pronašli i uhapsili.

Kako saznajemo, on će biti prebačen u KPZ Foča.

Osuđen je za djelo počinjeno 2019. godine, a teretio se da je sa djevojčicom imao seksualni odnos u iznajmljenom stanu gdje je živio kao podstanar.

Prema navodima optužnice, S.B. je u septembru 2019. godine stupio u emotivnu vezu sa djevojčicom (13) koja je u kritično vrijeme pohađala sedmi razred osnovne škole, a prethodno je bio u kontaktu sa njenom majkom i dolazio u njihovu kuću.

(MONDO)