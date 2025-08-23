Presuda u Doboju: Osmogodišnja kazna za obljubu djeteta i omogućavanje uživanja droge

Okružni sud u Doboju osudio je lice čiji su inicijali D.K. na osam godina zatvora zbog obljube djeteta mlađeg od 15 godina.

Izvor: MONDO

Osim zatvorske kazne za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, optuženom je izrečeno i osam mjeseci zatvora za krivično djelo omogućavanje uživanja droge.

Riječ je o prvostepenoj, nepravosnažnoj presudi, koja je donesena juče, objavljeno je na "Fejsbuk" stranici Okružog suda u Doboju.

Iz Okružnog javnog tužilaštva ranije je saopšteno da je dobojska policija 16. oktobra prošle godine uhapsila Dejana Kovačevića, Nemanju Pantića, Dejana Starčevića, Srđana Milanovića, Đorđa Ninkovića i Slavišu Lukića nakon što su kod njih pronađeni droga i automatska puška.

Okružni sud u Doboju je 12. marta ove godine, zbog obljube lica mlađeg od 15 godina, osudio na zatvorske kazne N.P, D.S. i Đ.N.

N.P. je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, D.S. na dvije godine i šest mjeseci, a Đ.N. na četiri godine i 11 mjeseci zbog obljube maloljenog lica i produženog krivičnog djela omogućavanje uživanja droge.

Na kaznu zatvora od godinu dana osuđena su i lica čiji su inicijali S.M. i S.L. zbog omogućavanja uživanja droge.

SRNA