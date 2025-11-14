logo
Određen pritvor: Muškarac iz Broda osumnjičen za obljubu djevojčice (14)

Određen pritvor: Muškarac iz Broda osumnjičen za obljubu djevojčice (14)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu R.C. (29) iz Broda, koji se sumnjiči za obljubu četrnaestogodišnje djevojčice i iskorištavanja djece za pornografiju.

Muškarac iz Broda osumnjičen za obljubu djevojčice (14) Izvor: Mondo - Slaven Petković

Osumnjičeni se tereti da je početkom oktobra uspostavio kontakt putem društvenih mreža sa oštećenom, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Iz Tužilaštva navode da je R.C. od 16. do 21. oktobra izvršio obljubu na području Broda, iako je znao da je oštećena dijete od 14 godina i da između njih postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu.

On je neovlašteno posjedovao dječiju pornografiju.

Pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo. 

(Srna)

