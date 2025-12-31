Ramzan Kadirov hitno hospitalizovan u Moskvi: Ljekari ga jedva reanimirali

Ramzan Kadirov hitno hospitalizovan u Moskvi zbog pogoršanog zdravlja.

Izvor: Twitter/screenshot/nexta_tv

Lider Čečenske Republike Ramzan Kadirov hitno je hospitalizovan u Moskvi u noći između 24. i 25. decembra, prenosi Novaja Gazeta Evropa pozivajući se na izvore.

Prema navodima, Kadirov je u Moskvu doputovao radi učešća na sastanku Državnog saveta pod predsjedavanjem Vladimira Putina, ali se njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Kolima intenzivne nege prebačen je u Centralnu kliničku bolnicu Predsjedničke administracije Ruske Federacije.

Sastanak je održan bez predstavnika Čečenije. Kako se navodi, u Moskvi je Kadirova ekipa jedva uspjela da ga reanimira, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavio u javnosti.

Ranije ove godine Kadirov je već bio hospitalizovan u privatnoj klinici u Groznom, a njegovo stanje se od tada pogoršavalo. On je izjavio da doživljava "nervne slomove" i oseća "stalnu napetost", navodno zbog angažmana čečenskih boraca u ratu protiv Ukrajine.