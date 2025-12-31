logo
Incident u ustanovi za djecu u Zagrebu: Upaljačem zapalio vršnjaka dok je spavao

Incident u ustanovi za djecu u Zagrebu: Upaljačem zapalio vršnjaka dok je spavao

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U domskom dijelu Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Zagrebu, jedno dijete je upaljačem zapalilo drugo dijete. Povrijeđeni dječak zadobio je opekotine trećeg stepena i hitno je hospitalizovan, dok je drugo dijete smješteno na psihijatrijsko odjeljenje.

jedno dijete je upaljačem zapalilo drugo dijete u domu u zagrebu Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

O incidentu je na društvenim mrežama obavestila majka djevojčice koja pohađa školu u Centru, a događaj je potvrdila i direktorka ustanove Jelena Grabovac.

"Dječak je zapalio dušek djeteta koje je spavalo. Srećom, druga djeca su reagovala, jer ko zna šta bi se dogodilo", navela je Rac Kolarić, dodajući da joj je informaciju prenijela zaposlena u Centru koja je, kako tvrdi, nezadovoljna stanjem u ustanovi. Ona je istakla da više neće ćutati i da stoji iza svojih riječi.

Direktorka Grabovac je, s druge strane, navela da majka povrijeđenog djeteta "nema mira", ističući da njeno dijete nije u tom odjeljenju. "Pružena je pomoć u skladu sa protokolom. Povrijeđeno dijete je sada dobro", rekla je.

Na pitanje kako su djeca došla do upaljača, direktorka je odgovorila da su ga "slučajno pronašla". "Ni sami ne znaju gdje su ga našli. Stariji je pušio, mlađi je uzeo… To mlađe dijete ima ozbiljne probleme. Incident se dogodio ujutru, prilikom primopredaje smjene“, navela je.

Prema njenim riječima, djeca se redovno pregledaju i u Centru ima dovoljno osoblja. "Uvijek kada su dejca u kući, nešto se dogodi. Djeca su djeca", zaključila je direktorka.

 (Jutarnji List/Mondo) 

