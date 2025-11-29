Maskirani pjevali ustaške pjesme: Prijavljeno osam osoba zbog incidenata ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Zagrebačka policija prijavila je nadležnim sudovima osam lica zbog incidenta koji se dogodio ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, uoči otvaranja izložbe "Efemeris - legal Dejana Medakovića".

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Među počiniocima su četiri maloljetna i četiri punoljetna lica starosti 18, 20, 23 i 27 godina, potvrdili su iz policije.

Iz policije su naveli da su počinioci prikrivali identitet maskama, čime su stvarali nemir i nesigurnost kod građana koji su se tada nalazili na navedenom javnom mjestu, prenose hrvatski mediji.

Nakon kriminalističkog istraživanja, ova lica su prijavljena zbog počinjenih prekršaja.

Iz policije su napomenuli da su dva počinioca ranije evidentirana, i to 27-godišnjak za sedam krivičnih djela i četiri prekršaja, te 16-godišnji maloljetnik za dva prekršaja.

U Zagrebu se 7. novembra 50-ak maskiranih okupilo ispred Srpskog kulturnog centra gdje se održavala izložba u okviru "Dana srpske kulture". Oni su uvikivali ustaški pozdrav i pjevali ustaške pjesme.