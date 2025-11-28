logo
Izbodena časna sestra na ulici u Zagrebu, završila u bolnici

Izbodena časna sestra na ulici u Zagrebu, završila u bolnici

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

U Zagrebu je napadnuta časna sestra, povrijeđena oštrim predmetom i prevezena u bolnicu, policija istražuje okolnosti i motive napada.

Napadnuta časna sestra u Zagrebu Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

U Zagrebu je u petak popodne napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povrijeđena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija. Odmah je prevezena u jednu zagrebačku bolnicu gdje joj se pruža pomoć.

Nakon prijema pacijentkinje, bolnica je obavijestila policiju. Iz Policijske uprave Zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o povrijeđenoj ženskoj osobi.

Za sada nema više službenih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.

  (Index/MONDO)

