Požar u Zagrebu: Gori skladište guma, povrijeđeno nekoliko radnika (VIDEO)

Požar u Zagrebu: Gori skladište guma, povrijeđeno nekoliko radnika (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Veliki požar izbio je danas u skladištu guma u zagrebačkom naselju Sesvete, pri čemu je povrijeđeno nekoliko radnika, javili su hrvatski mediji

Požar u skladištu guma u Zagrebu Izvor: Index.hr/Printscreen

Požar je izbio oko 13.00 časova, a prema dostupnim informacija, zapalile su se gume.

Prema prvim izvještajima, u incidentu je povrijeđeno nekoliko radnika.

"Diže se ogroman, gusti, crni dim. Čini se da je jak požar. Još i duva jak vjetar", rekao je jedan očevidac.

Na licu mjesta nalazi se i hitna medicinska pomoć.

Vatrogasci navode da je vidljiv otvoreni plamen.

