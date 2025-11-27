Požar u Zagrebu: Gori skladište guma, povrijeđeno nekoliko radnika (VIDEO)

Veliki požar izbio je danas u skladištu guma u zagrebačkom naselju Sesvete, pri čemu je povrijeđeno nekoliko radnika, javili su hrvatski mediji

Izvor: Index.hr/Printscreen

Požar je izbio oko 13.00 časova, a prema dostupnim informacija, zapalile su se gume.

Prema prvim izvještajima, u incidentu je povrijeđeno nekoliko radnika.

"Diže se ogroman, gusti, crni dim. Čini se da je jak požar. Još i duva jak vjetar", rekao je jedan očevidac.

Na licu mjesta nalazi se i hitna medicinska pomoć.

Vatrogasci navode da je vidljiv otvoreni plamen.