Zatvaranje saobraćaja i pola sata evakuacije: Zgrada Vjesnika će se rušiti eksplozivom, miniranje najvjerovatnija opcija

Datum rušenja Vjesnikovog nebodera u Zagrebu još nije preciziran, ali će ono najvjerovatnije biti izvedeno miniranjem, za šta će biti potrebne na stotine kilograma eksploziva, smatra profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Mario Dobrilović.

Izvor: Index/printscreen

Profesor Dobrilović je potvrdio da će rušenje Vjesnikovog nebodera, nakon požara u kojem je stradala ta zgrada, biti obavljeno za nekoliko nedelja i da će biti preduzete sve bezbjednosne mjere, prenose hrvatski mediji.

"Ne očekujemo nekakve posebne mjere evakuacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova će dati jasna uputstva stanarima u okolnim zgradama. Jedna je varijanta da ljudi koji žive u zgradama najbližim neboderu napuste na pola sata svoje stanove, a druga je da se spuste roletne i otvore prozori kako bi se minimalizovao uticaj neke buke i prašine", pojasnio je Dobrilović.

Takođe je potrebno na pola sata zatvoriti sav saobraćaj i sprečiti bilo kakvu fizičku prisutnost ljudi u tom dijelu grada, dodao je on.

Dobrilović je kazao da je svakodnevnom kontaktu s Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine, dodajući da još nije dobijena konačna odluka o načinu na koji će neboder Vjesnika biti srušen, ali je nakon pregleda stanja istakao da je miniranje najbolje rješenje.

Miniranje se izvodi tako da se ne minira cijela zgrada, nego određeni elementi u njenom donjem dijelu.