logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zatvaranje saobraćaja i pola sata evakuacije: Zgrada Vjesnika će se rušiti eksplozivom, miniranje najvjerovatnija opcija

Zatvaranje saobraćaja i pola sata evakuacije: Zgrada Vjesnika će se rušiti eksplozivom, miniranje najvjerovatnija opcija

Autor Dušan Volaš
0

Datum rušenja Vjesnikovog nebodera u Zagrebu još nije preciziran, ali će ono najvjerovatnije biti izvedeno miniranjem, za šta će biti potrebne na stotine kilograma eksploziva, smatra profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Mario Dobrilović.

Zgrada Vjesnika će se rušiti eksplozivom Izvor: Index/printscreen

Profesor Dobrilović je potvrdio da će rušenje Vjesnikovog nebodera, nakon požara u kojem je stradala ta zgrada, biti obavljeno za nekoliko nedelja i da će biti preduzete sve bezbjednosne mjere, prenose hrvatski mediji.

"Ne očekujemo nekakve posebne mjere evakuacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova će dati jasna uputstva stanarima u okolnim zgradama. Jedna je varijanta da ljudi koji žive u zgradama najbližim neboderu napuste na pola sata svoje stanove, a druga je da se spuste roletne i otvore prozori kako bi se minimalizovao uticaj neke buke i prašine", pojasnio je Dobrilović.

Takođe je potrebno na pola sata zatvoriti sav saobraćaj i sprečiti bilo kakvu fizičku prisutnost ljudi u tom dijelu grada, dodao je on.

Dobrilović je kazao da je svakodnevnom kontaktu s Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine, dodajući da još nije dobijena konačna odluka o načinu na koji će neboder Vjesnika biti srušen, ali je nakon pregleda stanja istakao da je miniranje najbolje rješenje.

Miniranje se izvodi tako da se ne minira cijela zgrada, nego određeni elementi u njenom donjem dijelu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb rušenje zgrada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ