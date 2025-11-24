Zapalili kartonsku kutiju punu papira: Evo kolika kazna čeka tinejdžere koji su podmetnuli požar u Vjesniku

Za požar u Vjesnikovom neboderu osumnjičena su dvojica 18-godišnjaka.

Predviđena kazna za krivično djelo za koje se terete dvojica 18-godišnjika, zbog paljenja Vjesnikovog nebodera, je od jedne do 10 godina zatvora, izjavio je danas advokat Mirko Miličević.

Milićević je gostujući u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog", gdje je komentarisao cijeli slučaj požara u Vjesniku, rekao da treba imati u vidu da se radi o mlađim punoljetnicima, što znači da zakon omogućava i ublažavanje kazne, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

"Pitanje je hoće li zbog težine posljedica ovog krivičnog djela ublažavanje doći u obzir", rekao je Miličević i dodao da ne očekuje da će 18-godišnjaci dobiti maksimalnu kaznu.

Ko će nadoknaditi višemilionsku štetu

Jedno od glavnih pitanja je ko će nadoknaditi višemilionsku štetu. Krivični zakon određuje da svaki počinitelj mora nadoknaditi štetu počinjenu krivičnim djelom.

"Ovo je previše kompleksno počinjenje štete da bi se odlučivalo u adhezijskom postupku unutar samog krivičnog postupka. Vjerovatnije je da će Krivični sud uputiti oštećene u parnicu koji će tamo dokazivati visinu štete i pokušati je naplatiti. Moguće je da će, ako se dokaže krivica osumnjičenih, njihova imovina biti opterećena obavezom vraćanja i cijeli život štete koja nastane", naveo je advokat Miličević.

Za požar u Vjesnikovom neboderu osumnjičena su dvojica 18-godišnjaka, a sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je prošlog petka jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih dela.

Kako je buknuo požar

"Postoji osnovana sumnja da je 17. novembra 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljeni zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljeni zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, usljed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više spratova zgrade Vjesnika čime je prouzrokovana imovinska šteta velikih razmjera", saopšteno je u petak iz tužilaštva.

Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, a u vezi krivičnog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom".

Ističu da su mladići u ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu i na 15. spratu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.

