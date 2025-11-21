U pozadini svega Tiktok izazov? Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za požar u zgradi "Vjesnika"

Zbog izazivanja požara u zgradi "Vjesnika" u Zagrebu policija je državnom tužilaštvu krivično prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku,a hrvatski mediji prenose da je u pozadini svega bio izazov na društvenoj mreži "Tiktok".

Izvor: Facebook/screenshot/HRT Radio Sljeme

Policija je danas saopštila da 18-godišnjake tereti za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, a u vezi sa krivičnim djelom dovođenje u opasnost života i imovine opšte sigurnosti opasnom radnjom ili sredstvom.

Prvoosumnjičeni je, kako se tvrdi, 17. novembra oko 21.50 časova na Slavonskoj aveniji zajedno s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade "Vjesnika" gdje su zajedno preskočili ogradu. Nakon toga su, vjeruje se, zajedno s još jednim maloljetnikom ušli u zgradu te se popeli na 15. sprat gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika.

Policija sumnja na to da je prvoosumnjičeni požar izazvao tako što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju s papirom, a nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz kutije i odbacio ga usljed čega je ubrzano došlo do širenja požara na okolne prostorije, čime je počinjena materijalna šteta velikih razmjera.

U toku su ispitivanja. Mnogo je nerazjašnjenih detalja u slučaju, od samog načina ulaska u zgradu "Vjesnika" do vremenskog intervala između navodnog podmetanja požara i prve dojave o vatri.

Riječ je o 18 minuta koliko je prošlo između trenutka u kojem je osumnjičeni 18-godišnjak uočen kraj Vjesnika do prvog poziva vatrogascima.

Portalu "Indeks" je neslužbeno potvrđeno i da je ulazak mladih u zgradu "Vjesnika" bio dio "Tiktok" izazova.

U svojstvu svjedoka ispituje se mlađa osoba koja je prva pozvala vatrogasce. Taj je poziv bio samo 18 minuta od ulaska osumnjičenih u zgradu.

Advokat prvoosumnjičenog Ivan Orešković kaže da njegov branjenik ima 18 godina.

"Možete zamisliti kako se osjeća osoba od 18 godina u ovakvom i medijskom, ali ne samo medijskom nego javnom pritisku. Ipak je riječ o jednoj, po meni, instituciji grada Zagreba, tako da možete zamisliti", rekao je Orešković i dodao da su roditelji njegovog branjenika u šoku.

(Srna)