logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U pozadini svega Tiktok izazov? Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za požar u zgradi "Vjesnika"

U pozadini svega Tiktok izazov? Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za požar u zgradi "Vjesnika"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Zbog izazivanja požara u zgradi "Vjesnika" u Zagrebu policija je državnom tužilaštvu krivično prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku,a hrvatski mediji prenose da je u pozadini svega bio izazov na društvenoj mreži "Tiktok".

Požar u zgradi Vijesnika neuspjeli tiktok izazov Izvor: Facebook/screenshot/HRT Radio Sljeme

Policija je danas saopštila da 18-godišnjake tereti za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, a u vezi sa krivičnim djelom dovođenje u opasnost života i imovine opšte sigurnosti opasnom radnjom ili sredstvom.

Prvoosumnjičeni je, kako se tvrdi, 17. novembra oko 21.50 časova na Slavonskoj aveniji zajedno s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade "Vjesnika" gdje su zajedno preskočili ogradu. Nakon toga su, vjeruje se, zajedno s još jednim maloljetnikom ušli u zgradu te se popeli na 15. sprat gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika.

Policija sumnja na to da je prvoosumnjičeni požar izazvao tako što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju s papirom, a nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz kutije i odbacio ga usljed čega je ubrzano došlo do širenja požara na okolne prostorije, čime je počinjena materijalna šteta velikih razmjera.

U toku su ispitivanja. Mnogo je nerazjašnjenih detalja u slučaju, od samog načina ulaska u zgradu "Vjesnika" do vremenskog intervala između navodnog podmetanja požara i prve dojave o vatri.

Riječ je o 18 minuta koliko je prošlo između trenutka u kojem je osumnjičeni 18-godišnjak uočen kraj Vjesnika do prvog poziva vatrogascima.

Portalu "Indeks" je neslužbeno potvrđeno i da je ulazak mladih u zgradu "Vjesnika" bio dio "Tiktok" izazova.

U svojstvu svjedoka ispituje se mlađa osoba koja je prva pozvala vatrogasce. Taj je poziv bio samo 18 minuta od ulaska osumnjičenih u zgradu.

Advokat prvoosumnjičenog Ivan Orešković kaže da njegov branjenik ima 18 godina.

"Možete zamisliti kako se osjeća osoba od 18 godina u ovakvom i medijskom, ali ne samo medijskom nego javnom pritisku. Ipak je riječ o jednoj, po meni, instituciji grada Zagreba, tako da možete zamisliti", rekao je Orešković i dodao da su roditelji njegovog branjenika u šoku. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb požar tiktok neboder

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ