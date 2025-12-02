Časna sestra se izbola nožem, pa policiji tvrdila da je napadnuta: Bizarna situacija u Zagrebu

Časna sestra u Zagrebu lažno prijavila napad, utvrđeno je da je povredu nanijela sama sebi nožem koji je prethodno kupila. Policija podnosi krivičnu prijavu.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Policija je saopštila da je časna sestra koja je tvrdila da ju je na ulici napao nepoznati muškarac, lažno prijavila napad. Nakon kriminalističke istrage utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela povredu nožem koji je prethodno kupila u prodavnici u Zagrebu.

Policijska uprava Zagreba podsjeća da je javnost u petak obavještena o povrijeđivanju žene, zbog čega je pokrenuta opsežna kriminalistička istraga. Policajci su odmah po dojavi saslušali više osoba i preduzeli niz mjera radi utvrđivanja svih okolnosti.

Jučer, dan nakon što je otpuštena iz bolnice, 35-godišnjakinja je u policiji podnijela krivičnu prijavu tvrdeći da ju je povredio nepoznati počinilac koji joj je prišao na ulici i ubo nožem. Nakon pregleda u bolnici utvrđene su joj lakše povrede.

Biće krivično gonjena

Tokom daljeg rada policija je došla do operativnih saznanja koja su upućivala na moguću neistinitost prijave. Intenzivnim provjerama utvrđeno je da je žena lažno prijavila krivično djelo kako bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično djelo.

Istragom je potvrđeno da je povredu zadala sama sebi nožem koji je ranije kupila. Zbog toga će policija protiv 35-godišnjakinje podnijeti krivičnu prijavu nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu zbog sumnje u krivično djelo lažnog prijavljivanja.

Nakon što je potvrđeno da se radi o samopovređivanju, policijski službenici su pozvali hitnu medicinsku pomoć. Po odluci ljekarke, žena je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljeg zbrinjavanja.

U potpunosti demantujemo navode pojedinih medija

"S obzirom na činjenicu da su u pojedinim medijima objavljeni neprovereni i netačni navodi o napadu nepoznate muške osobe na časnu sestru, ovim putem naglašavamo da su kriminalističkom istragom pokazani kao netačni."

Kako u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za krivično delo počinjeno na štetu 35-godišnjakinje, ovom prilikom u potpunosti demantujemo takve navode pojedinih medija", saopštila je zagrebačka policija.

Širile se informacije da ju je napao strani radnik ili migrant

Prema izvorima, časna sestra je ljekarima ispričala da je povređena u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, ali nije bila sigurna da li se to dogodilo kod kućnog broja 68 ili 86. Tvrdila je da je hodala gradom kada ju je nepoznata osoba ubola nožem. Uvjeravala je da je osoba pokušala da je ubo ukupno tri puta.

Društvenim mrežama naknadno se proširila informacija da je časnu sestru napao strani radnik ili migrant uz povike "Alahu ekber". Od trenutka te objave izbila je žestoka javna polemika.

(Index/MONDO)