Direktor Srednje muzičke škole u Tuzli optužen za uznemiravanje učenica i nastavnica

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dejana Mikulića (39), direktora Srednje muzičke škole u Tuzli, zbog uznemiravanja učenica i nastavnica ove škole, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Optužnica protiv direktora muzičke škole u Tuzli Izvor: Shutterstock

Optuženi se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine, u svojstvu direktora Srednje muzičke škole u Tuzli, kontinuirano i u više navrata, svjesno koristeći položaj nadređenosti, neprimjerenim djelovanjem i postupcima, neodgovorno se ponašao prema učenicama i nastavnici ove škole na osnovu pola, čime je kod njih izazvao osjećaj uznemirenosti, stida i poniženosti.

Njemu se na teret stavlja da je počinio produženo krivično djelo shodno odredbama Zakona o ravnopravnosti polova u BiH.

