U Okružno javno tužilaštvo Banjaluka danas je sproveden muškarac I.A. koji je prijetio gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su uhapsili I.A. iz Banjaluke, kojeg je neposredno prije toga Stanivuković prijavio zbog prijetnji.
Stanivuković je sinoć objavio na društvenim mrežama da mu je ovo lice prijetilo dok je šetao Banj Brdom, te da je slučaj prijavio policiji.
Zbog prijetnji Stanivukoviću: Arsenić sproveden u Tužilaštvo (FOTO)
БАЊАЛУКА, 25. НОВЕМБРА /СРНА/ - У Окружно јавно тужилаштво Бањалука данас је спроведен мушкарац чији су иницијали И.А. који је пријетио градоначелнику Драшку Станивуковићу.
Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković osudio je sinoćnji napad na Stanivukovića, te istakao da nasilje ne smije biti dio društva.
(Srna)