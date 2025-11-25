logo
Zbog prijetnji Stanivukoviću: Arsenić sproveden u Tužilaštvo (FOTO)

Zbog prijetnji Stanivukoviću: Arsenić sproveden u Tužilaštvo (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Okružno javno tužilaštvo Banjaluka danas je sproveden muškarac I.A. koji je prijetio gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

Arsenić sproveden u Tužilaštvo Izvor: Srna/Nenad Stupar

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su uhapsili I.A. iz Banjaluke, kojeg je neposredno prije toga Stanivuković prijavio zbog prijetnji.

Stanivuković je sinoć objavio na društvenim mrežama da mu je ovo lice prijetilo dok je šetao Banj Brdom, te da je slučaj prijavio policiji.

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković osudio je sinoćnji napad na Stanivukovića, te istakao da nasilje ne smije biti dio društva.

(Srna)

Tagovi

Igor Arsenić Draško Stanivuković Tužilaštvo BiH

