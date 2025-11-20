logo
Traži hitnu reakciju MUP-a i privođenje Đajića: Stanivuković predao krivične prijave u vezi snimka sa UKC-a (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predao je danas krivične prijave u slučaju spornog snimka na kojem se nalazi Vlado Đajić, te naglasio da je potrebno ispitati i ko je bio "interventna", koja se spominje u snimku.

Stanivuković podnio krivične prijave protiv Vlade Đajića Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je naveo ispred Okružnog tužilaštva u Banjaluci priču oko Vlade Đajića i narkotika „guraće“ do kraja.

Stanivuković je ponovo je komentarisao sporni snimak iz kabineta bivšeg direktora UKC RS Vlade Đajića, poručivši da je riječ o „temi kokaina i drogama“ te da istraga mora biti potpuno sprovedena. Naveo je da je „javnost juče vidjela sve“ i pozvao MUP da privede Đajića, naglašavajući da još nema odgovora kako je droga dospjela u kabinet, što on tvrdi na osnovu snimka koji kruži javnošću.

"Trebaju odgovoriti i ko se navodno nalazio u automobilu spomenutom na snimku, kao i ko je bio u smjeni interventne jedinice policije", dodao je Stanivuković.

Ponovio je i tvrdnje da droga nije bila namijenjena Đajiću, već njemu ili njegovom saradniku Nebojši Driniću.

Poručio je i da je Đajić trebao biti uhapšen jer na slobodi, kako navodi, može uticati na istragu.

On je prozvao i funkcionere Gorana Selaka, Sinišu Karana koji su se sinoć slikali sa Đajićem na predizbornom skupu i upitao kakvu poruku šalju građanima.

Institucije još nisu iznijele detaljnije informacije o samom slučaju, niti su potvrdile tvrdnje iznesene u javnosti.

(Mondo)

Tagovi

Draško Stanivuković krivična prijava Vlado Đajić

Komentari 2

Svi komentari

Tuga

A tuge majko mila. Umjesto da se bore planom i programom pa da narod bira ciji je program za bolju Srpsku bolji, oni se bore podmetanjima droge, laznim seksualnim snimcima i verbalnim optuzbama sa svih strana. Jadna nasa RS i njeni gradjani kad smo prinudjeni da biramo izmedju čekica i nakovnja. U svakom slucaju gradjani su ti koji su naje...i.

Banja Luka

Kako te nije sramota,tvog najblizeg saradnika zovu trećina,o kakvom ti postenju pricas

