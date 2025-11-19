Oglasio se MUP RS: Đajić danas saslušan zbog spornog snimka

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su saslušali Vladu Đajića u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, saopšteno je iz MUP-a RS.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju sve zakonom propisane mjere kako bi utvrdili okolnosti i činjenice u vezi sa spornim snimkom koji se proširio društvenim mrežama, a na kojem se pojavljuje direktor UKC RS i visoki funkcioner SNSD-a Vlado Đajić.

Kako je potvrđeno iz MUP-a, Đajić je danas saslušan u vezi sa radnjama vidljivim na snimku, a koje bi potencijalno mogle ukazivati na izvršenje krivičnog djela.

Ovaj slučaj proslijeđen je Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, pod čijim nadzorom će biti preduzimane sve daljnje mjere.

Nakon što je snimak objavljen u javnosti, Đajić je razriješen svih funkcija u SNSD-u i smijenjen sa čelnog mjesta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Đajić tvrdi da je kompromitujući snimak „montiran“ te da je bio izložen pokušajima ucjene.

„Želim da se uradi poligraf i testiranja. Nikada nisam vidio niti koristio kokain niti učestvovao u dijeljenju toga, to odgovorno tvrdim. Neka mi urade testiranje dlaka i krvi da dokažem da nikada nisam koristio narkotike. To je jedan kriminalac koji se bavio otmicama i reketiranjem i iskoristio moju dobronamjernost. Ja sam to prijavio nadležnim organima prije desetak mjeseci“, rekao je Đajić.

Na snimku se vidi kako muškarac pred Đajića, koji sjedi za stolom, stavlja kesu sa bijelom materijom, navodno narkotikom, dok razgovaraju o iznosima od 30.000 i 40.000 evra, kao i o drugim temama.

Na snimak je reagovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, poručivši da je ono što se vidi „neprihvatljivo“.

„SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija“, napisao je Dodik.