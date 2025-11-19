Oštre optužbe SDS-a: Lažan moral smjena Đajića, ali ne i Košarca

Srpska demokratska stranka (SDS) oštro je reagovala na posljednja dešavanja u vezi sa smjenom direktora UKC-a Vlade Đajića, optužujući SNSD da je "postao pokrovitelj kartela i klanova" i da "učestvuje u trovanju djece u Republici Srpskoj".

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U saopštenju SDS navodi da je “lažan moral” smijeniti Đajića, dok se, kako tvrde, ćuti o navodnom imenovanju “pripadnika narko-kartela” Fatihu Kolu za počasnog konzula i o “voženju ministra Staše Košarca na njegovoj jahti u Panami”.

SDS postavlja pitanje zbog čega Košarac nije smijenjen, uz niz drugih optužbi upućenih prema, kako tvrde, “vrhu SNSD-a”.

Stranka traži odgovore na pitanja “ko je iz vrha SNSD-a dolazio u bolnice na detoksikacije”, te zašto, kako navode, ti funkcioneri nisu sankcionisani. U saopštenju se tvrdi i da je “Jahorina pod bijelim i na bijelom”, te se pita šta je bivši ministar unutrašnjih poslova učinio u borbi protiv kartela.

SDS se poziva i na pisanja pokojnog novinara Slobodana Vaskovića o navodnim kanalima šverca narkotika kroz Republiku Srpsku, te pita zašto institucije nikada nisu reagovale na te navode.

U saopštenju se iznose i optužbe o korišćenju građevinskog sektora za pranje novca, kao i tvrdnje o konzumiranju narkotika među pojedinim funkcionerima.

SDS poručuje da “današnji snimak”, aludirajući na aktuelni slučaj koji se pojavio u javnosti, može biti koristan samo ako postane povod za suštinsku borbu protiv narkotrafikinga i zaštitu mladih.

Stranka zaključuje da je, “za opšte dobro i budućnost djece”, neophodno “potpuno eliminisati SNSD kao patrona narko-kartela”.

Podsjećamo, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su saslušali Vladu Đajića u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama nakon čega je smijenjen sa svih funkcija u SNSD-u i smijenjen sa čelnog mjesta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.