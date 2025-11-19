logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oštre optužbe SDS-a: Lažan moral smjena Đajića, ali ne i Košarca

Oštre optužbe SDS-a: Lažan moral smjena Đajića, ali ne i Košarca

Autor Nikolina Damjanić
0

Srpska demokratska stranka (SDS) oštro je reagovala na posljednja dešavanja u vezi sa smjenom direktora UKC-a Vlade Đajića, optužujući SNSD da je "postao pokrovitelj kartela i klanova" i da "učestvuje u trovanju djece u Republici Srpskoj".

SDS o smjeni Vlade Đajića Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U saopštenju SDS navodi da je “lažan moral” smijeniti Đajića, dok se, kako tvrde, ćuti o navodnom imenovanju “pripadnika narko-kartela” Fatihu Kolu za počasnog konzula i o “voženju ministra Staše Košarca na njegovoj jahti u Panami”.

SDS postavlja pitanje zbog čega Košarac nije smijenjen, uz niz drugih optužbi upućenih prema, kako tvrde, “vrhu SNSD-a”.

Stranka traži odgovore na pitanja “ko je iz vrha SNSD-a dolazio u bolnice na detoksikacije”, te zašto, kako navode, ti funkcioneri nisu sankcionisani. U saopštenju se tvrdi i da je “Jahorina pod bijelim i na bijelom”, te se pita šta je bivši ministar unutrašnjih poslova učinio u borbi protiv kartela.

SDS se poziva i na pisanja pokojnog novinara Slobodana Vaskovića o navodnim kanalima šverca narkotika kroz Republiku Srpsku, te pita zašto institucije nikada nisu reagovale na te navode.

U saopštenju se iznose i optužbe o korišćenju građevinskog sektora za pranje novca, kao i tvrdnje o konzumiranju narkotika među pojedinim funkcionerima.

SDS poručuje da “današnji snimak”, aludirajući na aktuelni slučaj koji se pojavio u javnosti, može biti koristan samo ako postane povod za suštinsku borbu protiv narkotrafikinga i zaštitu mladih.

Stranka zaključuje da je, “za opšte dobro i budućnost djece”, neophodno “potpuno eliminisati SNSD kao patrona narko-kartela”.

Podsjećamo, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su saslušali Vladu Đajića u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama nakon čega je smijenjen sa svih funkcija u SNSD-u i smijenjen sa čelnog mjesta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SNSD SDS snimak Vlado Đajić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ