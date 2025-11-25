Uhapšen muškarac koji je napao Stanivukovića na Banj brdu

I.A. uhapšen je u Banjaluci zbog prijetnji gradonačelniku Drašku Stanivukoviću, rečeno je u Policijskoj upravi.

Izvor: Draško Stanivuković/X

"Pripradnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su lišili slobode lice I.A. iz Banjaluke, kojeg je neposredno prije toga D.S. prijavio da mu je uputilo prijetnje", navode u Policijskoj upravi.

Odmah po zaprimanju prijave, muškarac je pronađen i u toku je kriminalistička obrada nad njim.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Gradonačelnik Banjaluke objavio je sinoć na društvenim mrežama da ga je I.A. napao i prijetio mu dok je šetao na Banj Brdu, te da je slučaj prijavio policiji.

Вечерас, док сам мирно шетао на Бањ брду, напао ме је један од Арсенића, уз отворене личне пријетње. Инцидент сам одмах пријавио полицији.pic.twitter.com/FSn9vW61Gj — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)November 24, 2025

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković sinoć je osudio napad na gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, te istakao da nasilje ne smije biti dio društva.

"Nasilje ne smije biti dio našeg grada, našeg društva, ni života političara – razlike među političarima treba da presuđuju građani snagom glasa, a ne pojedinci snagom prijetnje ili udarca", napisao je Zeljković na drušvenoj mreži "Iks".