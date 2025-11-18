logo
Pala "duvanska" mafija: Optuženo 10 osoba za krijumčarenje 300 tona duvana i milionsku zaradu

Pala "duvanska" mafija: Optuženo 10 osoba za krijumčarenje 300 tona duvana i milionsku zaradu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 10 lica za krijumčarenje više od 300 tona duvana, čime su ostvarila imovinsku korist veću od 1,3 miliona KM.

Optužnica protiv 10 ljudi zbog krijumčarenja duvana Izvor: Shutterstock

Optužnica je podignuta protiv Jerka Vicana, Radoslava Milićevića, Stojana Stanojevića, Danijela Savkića, Milorada Gotovčevića, Gojka Marića, Ljiljane Marijanović, Mire Martića, Mladena Simeunovića i Tanasija Simeunovića, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Oni su optuženi da su postali pripadnici organizovane grupe, uključene u nezakonit promet više od 300 tona duvana i duvanskih prerađevina, te plasmanu tih proizvoda na ilegalnom tržištu BiH čime je ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu većem od 1,3 miliona KM, a osnovano se sumnja da je izvršeno i pranje novca prikrivanjem stvarnog porijekla.

Jerko Vican, kao organizator grupe, tereti se da je u pet odvojenih slučajeva dao mito u iznosima od po najmanje 1.000 KM Ljiljani Marijanović, tada zaposlenoj u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, uz posredovanje optuženog Mire Martića, a sve kako bi optužena učinila radnje koje u okviru svoje funkcije nije smjela.

Optužnicom su obuhvaćena krivična djela organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima nedozvoljena trgovina, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, davanje dara i drugih oblika koristi, primanje dara i drugih oblika koristi i pranje novca. 

(Srna)

duvan optužnica Tužilaštvo BiH krijumčarenje

