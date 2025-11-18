Pala "duvanska" mafija: Optuženo 10 osoba za krijumčarenje 300 tona duvana i milionsku zaradu

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 10 lica za krijumčarenje više od 300 tona duvana, čime su ostvarila imovinsku korist veću od 1,3 miliona KM.

Izvor: Shutterstock

Optužnica je podignuta protiv Jerka Vicana, Radoslava Milićevića, Stojana Stanojevića, Danijela Savkića, Milorada Gotovčevića, Gojka Marića, Ljiljane Marijanović, Mire Martića, Mladena Simeunovića i Tanasija Simeunovića, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Oni su optuženi da su postali pripadnici organizovane grupe, uključene u nezakonit promet više od 300 tona duvana i duvanskih prerađevina, te plasmanu tih proizvoda na ilegalnom tržištu BiH čime je ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu većem od 1,3 miliona KM, a osnovano se sumnja da je izvršeno i pranje novca prikrivanjem stvarnog porijekla.

Jerko Vican, kao organizator grupe, tereti se da je u pet odvojenih slučajeva dao mito u iznosima od po najmanje 1.000 KM Ljiljani Marijanović, tada zaposlenoj u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, uz posredovanje optuženog Mire Martića, a sve kako bi optužena učinila radnje koje u okviru svoje funkcije nije smjela.

Optužnicom su obuhvaćena krivična djela organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima nedozvoljena trgovina, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, davanje dara i drugih oblika koristi, primanje dara i drugih oblika koristi i pranje novca.

