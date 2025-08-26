logo
Akcija "Tompus": Uhapšen Banjalučanin, oduzeta velika količina cigareta, duvana i nelegalnih lijekova (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Banjalučanin A.R. uhapšen je juče u akciji "Tompus" zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Uhapšeni u akciji Tompus Izvor: MUP RS

U pretresu dva stana u Banjaluci i vozila koje koristi A.R., pronađeno je i oduzeto 4.510 paklica cigareta različitih vrsta, 82 paketa duvanskog papira, 25 paketa papira za motanje (rizli) koje su napunjene duvanom, oko 2,3 kilograma suvog mljevenog duvana i 80 kutija nelegalnih lijekova, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

Sve aktivnosti preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kojima će osumnjičeni biti sproveden.

(MONDO)

