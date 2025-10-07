logo
UIO oduzela duvan vrijedan 110.000 KM, podnesene krivične prijave

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH oduzela je veću količinu rezanog duvana i duvana u listu u sklopu operativne akcije "Market 2", koja se od početka godine sprovodi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Akcija "Market 2": UIO oduzela duvan vrijedan 110.000 KM Izvor: UIO BiH

Ukupna količina oduzete robe iznosi 550 kilograma, a njena tržišna vrijednost procjenjuje se na čak 110.000 KM.

Kako je saopšteno iz UIO, akcija je rezultirala zapljenama na području regionalnih centara Mostar i Tuzla.

"Ovlašćena službena lica UIO, u saradnji sa službenicima Policijske stanice Buna, sprovela su operativnu akciju na području Bune, gdje je od jednog fizičkog lica oduzeto 140 kilograma rezanog duvana i 50 kilograma duvana u listu", navedeno je.

Istovremeno, službenici UIO na području Regionalnog centra Tuzla privremeno su oduzeli 360 kilograma sitno rezanog duvana kroz tri odvojene aktivnosti. Kod jednog fizičkog lica pronađeno je 50 kilograma, dok je u dva slučaja, u saradnji sa MUP-om Tuzlanskog kantona, pretresom vozila pronađeno preostalih 310 kilograma sitno rezanog duvana.

"Oduzeti duvan nije bio obilježen akciznim markicama, a bio je upakovan i namijenjen daljnjoj prodaji na "crnom tržištu" u BiH. Protiv osumnjičenih lica, kod kojih je roba pronađena, biće podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Nedozvoljen promet akciznih proizvoda" iz člana 210a Krivičnog zakona BiH", zaključeno je u saopštenju UIO.

