Pet sindikata – jedan cilj: Usvajanje budžeta ili izlazak na ulice

Izvor mondo.ba
0

Predstavnici pet sindikata zaposlenih u državnim institucijama i agencijama u ponedjeljak će održati zajednički sastanak na kojem će jedna od tema biti i određivanje datuma protesta zbog neusvajanja budžeta za 2025. godinu.

Policijski službenici BiH najavili protest Izvor: Screenshot

Kako je za „Avaz“ potvrdio predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović, sastanak će biti održan u zgradi državnih institucija, a nakon što su sindikati podnijeli krivične prijave protiv odgovornih za neusvajanje budžeta u Vijeću ministara i Predsjedništvu BiH, protesti su naredni korak u borbi za njihova prava.

"Nakon podnošenja krivičnih prijava od svih reprezentativnih sindikata, a povodom trenutne situacije, zakazan je sastanak u ponedjeljak u 12 sati, na kojem će biti dogovoreni naredni koraci. S obzirom na to da se ništa ne dešava, kada je riječ o budžetu, jedna od tačaka dnevnog reda bi trebali biti i protesti u organizaciji svih sindikata. Pozvat ćemo sve zaposlene u institucijama BiH na masovnost, da izađu u što većem broju na proteste", kazao je Matović.

Na sastanak su pozvani predstavnici Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Granične policije BIH, Sindikata zaposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika i Uprave za indirektno oporezivanje, a očekuje se i potvrda i iz Sindikata Službe za poslove sa strancima BiH.

Podsjetimo, Sindikati SIPA-e, SPS-a i UIO BiH, 15. septembra podnijeli su krivične prijave protiv članova Predsjedništva BiH Željka Komšića, Denisa Bećirovića i Željke Cvijanović, te predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića.

Devet dana kasnije Sindikat GP BiH, DKPT-a BiH i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH ovlastili su advokatsku kancelariju za podnošenje krivičnih prijava protiv svih ministara u Savjetu ministara BiH i članova Predsjedništva BiH. Svi sindikati na ovaj način traže odgovornost zbog nepoštivanja zakonskih propisa i rokova za usvajanje budžeta za 2025. godinu.

Zbog činjenice da BiH ni u oktobru nema budžet, gotovo 22.500 zaposlenih u državnim institucijama trpi štetu jer, između ostalog, odluka o povećanju koeficijenata za obračun njihovih plata ne može biti primjenjivana.

(Mondo)

Tagovi

SIPA Granična policija BiH Direkcija za koordinaciju policijskih tijela UIO BiH Služba za poslove sa strancima protest

