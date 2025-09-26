logo
Čekajući budžet: Institucije BiH nastavljaju živjeti na privremenom finansiranju

Čekajući budžet: Institucije BiH nastavljaju živjeti na privremenom finansiranju

Autor Dragana Božić
0

Ministarstvo finansija i trezora BiH poslalo je instrukciju u kojoj se navodi da će institucije naše zemlje nastaviti s privremenim finansiranjem u periodu od oktobra do decembra ove godine.

Srn2023-11-19_12446_0.jpg Izvor: Savjet ministara BiH

Državne institucije su na privremenom finansiranju od početka ove godine jer državna vlast iz nekoliko pokušaja nije uspjela da se dogovori oko državnog budžeta.

Ovom instrukcijom utvrđuje se iznos sredstava za privremeno finansiranje za izvršavanje nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, reguliše se raspored rashoda po budžetskim korisnicima, način realizacije višegodišnjih projekata i programa posebne namjere te nadležnost za realizovanje instrukcije, piše Klix.ba.

U članu 2 instrukcije navodi se da su za finansiranje institucija odobrena sredstva u iznosu od 338.850 KM. To je četvrtina ukupnih sredstava predviđenih budžetom za 2024. godinu.

Posljednju priliku državni parlamentarci da usvoje Budžet BiH za 2025. godinu imali su prije dva dana, ali tada nije došlo do dogovora u Predstavničkom domu. Prvo je usvojen zaključak da se o ovom pitanju neće raspravljati bez predlagača, odnosno članova Predsjedništva ili ministra ili zamjenika ministra finansija BiH, ali s obzirom da se na sutrašnjoj sjednici niko od njih nije pojavio, do rasprave nije ni došlo.

Predstavnici iz Srpske već su ranije tvrdili kako je za njih prijedlog državnog budžeta neprihvatljiv jer je "nezakonit i neustavan, s namjerom da ne bude usvojen, a kako bi Bošnjaci pokušali za to da optuže Republiku Srpsku i njene predstavnike u institucijama BiH".

(Mondo)

