Podnesena krivična prijava protiv Amidžića, Krišto, Komšića, Cvijanović i Bećirovića

Podnesena krivična prijava protiv Amidžića, Krišto, Komšića, Cvijanović i Bećirovića

Autor Vesna Kerkez
Plata povećana samo na papiru

Predstavnici sindikata uposlenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Službe za poslove sa strancima BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela podnijeli su krivičnu prijavu protiv ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, te članova Predsjedništva BiH Željka Komšića, Željke Cvijanović i Denisa Bećirovića.

Kako se navodi u prijavi, postoji osnov sumnje da su navedeni zvaničnici od 1. oktobra 2024. do danas, u svojstvu službenih i odgovornih osoba u institucijama BiH, svjesno kršili zakone i propise. Time su, tvrde sindikati, nesavjesno postupali u vršenju službene dužnosti, što je prouzrokovalo teža kršenja prava za oko 22.500 zaposlenih u institucijama BiH.

Prijava je podnesena zbog sumnje da nadležni nisu izvršili svoje obaveze propisane Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno da nisu obezbijedili blagovremeno usvajanje budžeta za 2025. godinu. Time su, kako se ističe, ozbiljno ugrozili pravo na jednaku i pravičnu naknadu za rad zaposlenih, te im prouzrokovali direktnu materijalnu štetu od najmanje 25 miliona KM neto.

U taj iznos nije uračunata šteta nastala po osnovu razlike u isplatama za minuli rad, kao ni nemogućnost primjene izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Upravo te izmjene predviđaju povećanje koeficijenata za zaposlene sa srednjom i višom stručnom spremom, što, zbog nepostojanja budžeta, nije stupilo na snagu.

krivična prijava Željka Cvijanović Srđan Amidžić Denis Bećirović

