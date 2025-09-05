logo
Pravobranilaštvo BiH osporava kupovinu zgrade za UIO u Banjaluci: Žalba u toku

Autor Nikolina Damjanić
Pravobranilaštvo BiH podnijelo je žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu zgrade u Banjaluci namijenjene Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Odluka je predmet razmatranja nadležnog Ureda za žalbe.

Pravobranilaštvo o kupovini zgrade UIO u Banjaluci Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Iz Pravobranilaštva navode da do donošenja odluke neće komentarisati sadržaj postupka, te da će svi dalji pravni koraci biti usmjereni isključivo na zaštitu imovine i imovinskih interesa BiH. Dodaju da su poduzeli sve pravne mjere u okviru svoje nadležnosti kako bi osporili odluku o izboru ponuđača.

„Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine ostaje dosljedno u svojoj opredijeljenosti ka očuvanju institucionalnog integriteta, zakonitosti postupanja i zaštiti javnog interesa“, naveli su iz ove institucije.

Podsjećamo, Sud BiH, u Vijeću za upravne poslove, donio je 26. avgusta 2025. godine rješenje kojim odbacuje tužbu Pravobranilaštva na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u vezi s kupovinom objekata za potrebe UIO BiH u Banjaluci. Objekti, vrijedni 99,5 miliona KM, kupljeni su od firme „Grand Trade“, čiji je vlasnik Mile Radišić, a koja je bila jedini ponuđač.

(MONDO)

