Pravobranilaštvo BiH osporava kupovinu zgrade za UIO u Banjaluci: Žalba u toku

Pravobranilaštvo BiH podnijelo je žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu zgrade u Banjaluci namijenjene Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Odluka je predmet razmatranja nadležnog Ureda za žalbe.

Iz Pravobranilaštva navode da do donošenja odluke neće komentarisati sadržaj postupka, te da će svi dalji pravni koraci biti usmjereni isključivo na zaštitu imovine i imovinskih interesa BiH. Dodaju da su poduzeli sve pravne mjere u okviru svoje nadležnosti kako bi osporili odluku o izboru ponuđača.

„Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine ostaje dosljedno u svojoj opredijeljenosti ka očuvanju institucionalnog integriteta, zakonitosti postupanja i zaštiti javnog interesa“, naveli su iz ove institucije.

Podsjećamo, Sud BiH, u Vijeću za upravne poslove, donio je 26. avgusta 2025. godine rješenje kojim odbacuje tužbu Pravobranilaštva na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u vezi s kupovinom objekata za potrebe UIO BiH u Banjaluci. Objekti, vrijedni 99,5 miliona KM, kupljeni su od firme „Grand Trade“, čiji je vlasnik Mile Radišić, a koja je bila jedini ponuđač.

