Uložena žalba: Pravobranilaštvo BiH zaustavilo kupovinu zgrade za UIO od "Grand Trade" iz Banjaluke

Iako je prošlog mjeseca Uprava za indirektno oporezivanje donijela odluku o kupovini dvije zgrade u Banaluci za gotovo stotinu miliona maraka od firme “Grand Trade”, u koju će biti smješteno 650 zaposlenih i prateća oprema, postupak je obustavljen do daljnjeg.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Reagovalo je Pravobranilaštvo BiH koje je uputilo žalbu na odluku UIO BiH.

Po žalbi postupa Kancelarija za razmatranje žalbi, a od njihove odluke zavisi ko će koga tužiti, prenosi BHRT.

UIO BiH zajedno je s pratećom dokumentacijom proslijedila predmetnu žalbu na nadležno postupanje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH 12. avgusta. Kancelarija za razmatranje žalbi trebalo bi u prvom zakonskom roku do 12. septembra da se izjasni o žalbi.

Žalba je u postupku rješavanja. Zakonski rok za donošenje odluke je 30 dana, s mogućnošću produženja za još toliko.

Na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak da Pravobranilaštvo BiH pokrene upravni spor u vezi s kupovinom zgrade od “Grand Tradea”.

Član Komisije za borbu protiv korupcije u državnom parlamentu Jasmin Emrić rekao je kako je sporno to što Savjet ministara nije uradilo ništa da spriječi kupovinu.

"Savjet ministara je obezbjedilo novac u netransparentnom procesu gdje smo konstatovali kroz saslušanja i kroz izvještaj koji je usvojio Predstavnički dom da je napravljeno nekoliko krivičnih djela, odnosno, sumnji", kazao je Emrić.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić kritikovao je Pravobranilaštvo BiH, ukazavši na izostanak reakcije u postupku kupovine objekata u Sarajevu i Mostaru. Sumnja da je neko u Pravobranilaštvu u dogovoru sa “Grand Tradeom”.

"Tog momenta kada se propuste rokovi iz ponude onaj ponuđač ima mogućnost da tuži BiH da naplati kompletan iznos i da mu ostane objekat u vlasništvu. Imam osjećaj da neko u Pravobranilaštvu hoće da ovaj ponuđač zaradi pravi novac", rekao je Amidžić.

Bivši pravobranilac Mlađen Mandić smatra da će od odluke Kancelarije za razmatranje žalbi zavisiti ko će podnijeti tužbu – ponuđač Grand Trade ili Pravobranilaštvo BiH. Zakon je, kaže, na strani Pravobranilaštva.

"Jedino Pravobranilaštvo ima pravo da ospori svaki ugovor koji nije u skladu sa zakonom, ustavom ili je rezultat nekih prevarnih radnji. Pravobranilaštvo je u analizama zaključilo da to nije zakonito i tu niko ne snosi posljedice. Grand Trade može da proda zgradu kome hoće, ali BiH ne može prodati pod ovim uslovima", rekao je Mandić.

U “Grand Tradeu” za sada se ne izjašnjavaju hoće li podnijeti tužbu. Iz advokatske kancelarije Stevanović, pravnog zastupnika „Grand Tradea“, kratak odgovor da su bez komentara.

(MONDO/BHRT)