Sud BiH odbacio tužbu Pravobranilaštva u vezi kupovine zgrade za UIO u Banjaluci

Sud Bosne i Hercegovine odbacio je tužbu Pravobranilaštva BiH protiv odluke o izboru ponuđača u postupku kupovine zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u Banjaluci, saznaje Gerila.

Jedinu ponudu u ovom postupku dostavila je kompanija Grand Trade, u vlasništvu Mile Radišića, kuma predsjednika Milorada Dodika, kojem je CIK BiH oduzela mandat.

U obrazloženju rješenja, Sud navodi da tužba nije mogla biti razmatrana jer u trenutku njenog podnošenja nije bila donesena odluka po žalbi Pravobranilaštva na zaključak ugovornog organa o odbacivanju žalbe. Stoga je, kako se dodaje, i sama tužba bila preuranjena, pa nisu ispunjeni procesni uslovi za odlučivanje o zahtjevu za odgađanje izvršenja osporene odluke.

Pravobranilaštvo BiH je tvrdilo da je odluka o izboru ponuđača donesena na osnovu nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja, uz nepravilnu primjenu zakona i kršenje pravila upravnog postupka. Takođe su isticali da tenderska dokumentacija nije usklađena sa Zakonom o javnim nabavkama.

Odluka o izboru Grand Tradea kao najpovoljnijeg ponuđača donesena je 24. jula, a vrijednost kupovine zgrade iznosi gotovo 100 miliona KM. Cijena ovog objekta tokom posljednjih desetak godina višestruko je uvećana – sa prvobitno planiranih 37 miliona.

Parlamentarna komisija za borbu protiv korupcije ranije je zatražila od Pravobranilaštva pokretanje upravnog spora povodom ove nabavke, dok je Predstavnički dom Parlamenta BiH usvojio i zaključak kojim je od Savjeta ministara traženo da se odustane od kupovine zgrade Grand Tradea. Taj zahtjev nije ispoštovan.

U vrijeme donošenja odluke o kupovini, na čelu Savjeta ministara bio je Zoran Tegeltija, koji danas obavlja funkciju direktora UIO BiH.

