Skrivali robu u pivu: UIO zaplijenio tekstil i obuću vrijednu skoro 180.000 KM

Autor Dušan Volaš
0

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su tokom više kontrola na području regionalnog centra Tuzla privremeno oduzeli 2.061 komad tekstilnih proizvoda i obuće u vrijednosti 176.000 KM, saopšteno je iz ove uprave.

UIO zaplijenio tekstil i obuću vrijednu skoro 180.000 KM Izvor: UIO BiH

Roba je oduzeta u okviru pojačanih kontrola službenika UIO na carinama, gdje su detaljno pregledana teretna vozila i preduzetnici.

Službenici UIO su 3. septembra pretresom teretnog vozila, osim redovno prijavljene robe - piva, pronašli 920 komada tekstilnih proizvoda (trenerke i farmerke), koji su bili skriveni, krijumčareni i namijenjeni za tržište BiH.

Osim toga, službenici su 9. septembra, kod uvoznika, osim redovno prijavljene robe, pronašli i 355 komada tekstilnih proizvoda i obuće /trenerke, jakne, patike/, koji su bili skriveni i krijumčareni za tržište BiH.

Tokom provjere prometa i porijekla robe kod samostalnog preduzetnika sa područja Tuzle 10. septembra, pronađeno je 786 komada tekstilnih proizvoda /trenerke, majice/ za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

UIO BiH

