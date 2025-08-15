Podignuta optužnica protiv dva službenika UIO BiH: Sumnjiče se za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službenih isprava

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Igora Predojevića zvanog "Gigo" (51) i Danijela Bjelajca (41).

Oni se terete da su kao radnici i ovlaštena lica u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BIH, kao pripadnici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO, postupali protivno zakonskim odredbama i utvrđenim procedurama u vršenju službenih radnji te iskorištavanjem službenih ovlaštenja teže povrijedili prava osoba koje je UIO kontrolisala.

Oni su, prema navodima Tužilaštva BiH, u službene isprave unijeli neistinite podatke i nisu unijeli važan podatak, a zatim neistinite službene isprave upotrijebili u službi.

Terete se da su navedenim radnjama počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. i Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

