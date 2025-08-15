logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podignuta optužnica protiv dva službenika UIO BiH: Sumnjiče se za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službenih isprava

Podignuta optužnica protiv dva službenika UIO BiH: Sumnjiče se za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službenih isprava

Autor Dušan Volaš
0

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Igora Predojevića zvanog "Gigo" (51) i Danijela Bjelajca (41).

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Oni se terete da su kao radnici i ovlaštena lica u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BIH, kao pripadnici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO, postupali protivno zakonskim odredbama i utvrđenim procedurama u vršenju službenih radnji te iskorištavanjem službenih ovlaštenja teže povrijedili prava osoba koje je UIO kontrolisala.

Oni su, prema navodima Tužilaštva BiH, u službene isprave unijeli neistinite podatke i nisu unijeli važan podatak, a zatim neistinite službene isprave upotrijebili u službi.

Terete se da su navedenim radnjama počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. i Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

(Klix)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH zloupotreba optužnica Tužilaštvo BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ