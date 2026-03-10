logo
Tragedija u Vranju: Mladić (18) preminuo dok je igrao fudbal

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Tinejdžer (18) preminuo je u Vranju tokom rekreativnog fudbala u školskoj sali, dok je Hitna pomoć brzo stigla, a uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.

Mladić (18) iz Vranja preminuo dok je igrao fudbal Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tinejdžer (18) umro je u ponedeljak uveče, nakon što mu je pozlilo dok je igrao fudbal u sportskoj sali Ekonomske škole u Vranju, a prije samo dva mjeseca slavio je punoljetstvo.

Tragično preminuli mladić išao je u Gimnaziju u Vranju, a kako saznaju mediji nikada nije bolovao od neke bolesti.

Prijatelji porodice koji su potvrdili smrt mladića kažu da su svi u šoku. Osim toga, niko nema informacije da je mladić bolovao od nečega.

U trenutku tragedije, fudbal je igrao i iskusni ljekar urgentne medicine koji je odmah pružio prvu pomoć, ali nažalost mladić je preminuo, iako je Hitna pomoć stigla u roku od nekoliko minuta od poziva.

Čekaju se rezultati obdukcije

Kako saznaje "Blic" preminuli mladić nije bio učenik Ekonomske škole u Vranju, a fudbal je igrao u sportskoj sali ove škole kao rekreativac u iznajmljenom terminu.

Policija o slučaju nije obaviještena, ali preduzima sve mjere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti.

Obdukcija bi trebalo da pokaže šta je uzrok smrti.

(Blic/MONDO)

Tagovi

Vranje Srbija tragedija

