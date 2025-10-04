logo
Tragedija u Hrvatskoj: Stršljeni nasmrt izboli muškarca dok je pripremao drva

Tragedija u Hrvatskoj: Stršljeni nasmrt izboli muškarca dok je pripremao drva

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Muškarac (54) je preminuo od uboda stršljenova u šumskom predjelu kod Križevaca.

Stršljeni nasmrt izboli muškarca dok je pripremao drva Izvor: Shutterstock

Policijska uprava koprivničko-križevačka saopštila je da se juče u prijepodnevnim satima dogodio nesrećan slučaj kada su prilikom pripreme drva za ogrev 54-godišnjeg muškarca izboli stršljeni.

Nedugo nakon uboda muškarac je preminuo.

Policijski službenici obavili su uviđaj, a tijelo je pregledao mrtvozornik. Tijelo je prevezeno na Odjel patologije bolnice u Bjelovaru, gdje će se obdukcijom utvrditi uzrok smrti, prenose hrvatski mediji. 

(Srna)

