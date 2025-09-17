logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opasan insekt primijećen u Hrvatskoj: Poslije 50 godina ponovo se pojavio i najaktivniji je sada

Opasan insekt primijećen u Hrvatskoj: Poslije 50 godina ponovo se pojavio i najaktivniji je sada

0

Iako posljednji zapisi o ovoj vrsti datiraju iz 1970-ih, orijentalni stršljen je prvi put viđen na području Kaštela u Hrvatskoj.

Orijentalni stršljen se pojavio u Hrvatskoj poslije 50 godina Izvor: MaXX12/Shutterstock

Poslije skoro pola vijeka, orijentalni stršljen se vratio u zemlju iz našeg komšiluka, u Hrvatsku. Ovo je insekt koji je po veličini veoma sličan evropskom stršljenu, ali se razlikuje po boji. Posebno je aktivan, ali i opasan u ovo doba godine.

"Stršljeni preživljavaju samo kao gravidne ženke koje hiberniraju tokom zime, a u proljeće osnivaju novu koloniju i do kraja ljeta naraste na nekoliko stotina ili čak hiljada jedinki", rekao je za Dnevnik.hr Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Iz Trsta u Kaštela

Prije nekoliko godina viđen je u Trstu, gdje je stigao sa brodskim teretom. Kasnije je prešao u Sloveniju, a nedavno je viđen u kamenolomu u blizini Kaštela.

"Poznato je da je bio prisutan i ranije, ali nema literaturnih podataka od 1970-ih, pa se povukao i sada se vraća na svoje staro stanište", rekao je Landeka.

Ubod stršljena izaziva ozbiljne alergijske reakcije, čak i smrt. Stoga treba biti oprezan, ali i slediti uputstva ljekara u slučaju uboda.

"Prvo, mjesto uboda treba oprati sapunom i vodom, nanijeti antiseptik, a zatim hladnu oblogu. Može doći do otoka, crvenila, a na to možemo uticati, ako je na ruci ili nozi, podizanjem uda", rekla je Ljupka Hitrova iz Instituta za hitnu medicinu.

Medicinska pomoć je važna

Nakon toga, potrebno je odmah kontaktirati ljekara. Ovo se posebno odnosi na one koji znaju da su alergični. Naime, ubod stršljena može izazvati probleme sa disanjem, gutanjem, pad krvnog pritiska i anafilaktički šok.

Postoji mogućnost da se orijentalni stršljen proširi na toplije krajeve Hrvatske, a otežavajuća okolnost je što postoji samo mali broj stručnjaka koji se bave takvim vrstama insekata, piše tportal.

(EUpravo zato/tportal)

Možda će vas zanimati

Tagovi

stršljen insekti Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ