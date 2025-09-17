Opasan insekt primijećen u Hrvatskoj: Poslije 50 godina ponovo se pojavio i najaktivniji je sada

Iako posljednji zapisi o ovoj vrsti datiraju iz 1970-ih, orijentalni stršljen je prvi put viđen na području Kaštela u Hrvatskoj.

Izvor: MaXX12/Shutterstock

Poslije skoro pola vijeka, orijentalni stršljen se vratio u zemlju iz našeg komšiluka, u Hrvatsku. Ovo je insekt koji je po veličini veoma sličan evropskom stršljenu, ali se razlikuje po boji. Posebno je aktivan, ali i opasan u ovo doba godine.

"Stršljeni preživljavaju samo kao gravidne ženke koje hiberniraju tokom zime, a u proljeće osnivaju novu koloniju i do kraja ljeta naraste na nekoliko stotina ili čak hiljada jedinki", rekao je za Dnevnik.hr Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Iz Trsta u Kaštela

Prije nekoliko godina viđen je u Trstu, gdje je stigao sa brodskim teretom. Kasnije je prešao u Sloveniju, a nedavno je viđen u kamenolomu u blizini Kaštela.

"Poznato je da je bio prisutan i ranije, ali nema literaturnih podataka od 1970-ih, pa se povukao i sada se vraća na svoje staro stanište", rekao je Landeka.

Ubod stršljena izaziva ozbiljne alergijske reakcije, čak i smrt. Stoga treba biti oprezan, ali i slediti uputstva ljekara u slučaju uboda.

"Prvo, mjesto uboda treba oprati sapunom i vodom, nanijeti antiseptik, a zatim hladnu oblogu. Može doći do otoka, crvenila, a na to možemo uticati, ako je na ruci ili nozi, podizanjem uda", rekla je Ljupka Hitrova iz Instituta za hitnu medicinu.

Medicinska pomoć je važna

Nakon toga, potrebno je odmah kontaktirati ljekara. Ovo se posebno odnosi na one koji znaju da su alergični. Naime, ubod stršljena može izazvati probleme sa disanjem, gutanjem, pad krvnog pritiska i anafilaktički šok.

Postoji mogućnost da se orijentalni stršljen proširi na toplije krajeve Hrvatske, a otežavajuća okolnost je što postoji samo mali broj stručnjaka koji se bave takvim vrstama insekata, piše tportal.

(EUpravo zato/tportal)