Tri slučaja kada ujed stršljena može da bude fatalan: Jedna stvar mora da se uradi odmah

Ujed stršljena može da izazove ozbiljne posljedice u tri situacije, a brza reakcija je ključna i može sprečiti fatalni ishod.

Izvor: Shutterstock

Tridesetosmogodišnja meštanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje, majka dvoje djece, tragično je preminula juče u prepodnevnim satima nakon ujeda stršljena.

Kako su naveli meštani tog sela, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vrijeme.

Da li treba da se plašimo stršljena, kako izgledaju simptomi ujeda, šta raditi u tom slučaju i šta može da pomogne?

Stršljen je mnogo veći od osa. Njihova dužina često dostiže 2-3 cm. Napad stršljena se obično dešava kada se insekt osjeti ugroženim. Približavanje gnijezdu previše blizu ili iznenadni pokret u blizini insekta može da izazove napad i ujed stršljena. Ovi insekti rijetko ubodu, a da nisu napadnuti i najčešće izbjegavaju da budu u neposrednoj blizini ljudi.

Koliko je ubod stršljena i kada može da bude fatalan?

Stršljen ne ostavlja žalac u koži, za razliku od uboda pčele. Stršljen ne umire nakon ujeda i može da ubode jednu osobu nekoliko puta. Mnogi se pitaju da li je ubod stršljena fatalan.

U većini slučajeva nije opasan. Razvija se blaga nealergijska reakcija ili bezopasna alergijska reakcija. Međutim, ubod stršljena može da bude opasan za ljude koji su alergični na otrov ovih insekata. Tada postoji rizik od razvoja anafilaktičke reakcije, uključujući anafilaktički šok. Opasan je i ujed stršljena u predelu grla i larinksa. Otok koji se pojavljuje može da oteža disanje.

Višestruki ubod stršljena takođe može da bude opasan. U ovom slučaju može da se razvije toksična reakcija usljed kontakta sa velikom količinom otrova. Toksična reakcija nakon uboda stršljena je rijetka i pogađa ljude koji nisu alergični na otrov ovih insekata.

Simptomi ujeda stršljena

U većini slučajeva, ubod stršljena je povezan sa razvojem lokalne reakcije koja nestaje u roku od jednog dana. Zbog visokog sadržaja acetilholina u otrovu, ugriz je obično veoma bolan (bol je jači nego poslije uboda pčele). Javljaju se otok i svrab na mjestu ugriza. Koža je crvena i može da stvori blagu toplinu. Ako se razvije blaga alergijska reakcija, otok će verovatno biti veći (prečnik može da bude veći od 10 cm). Ostali simptomi ujeda stršljena takođe će trajati duže: bol, svrab i crvenilo. U slučaju velike alergijske reakcije, osoba takođe može da doživi anksioznost.

Anafilaktička reakcija nakon ujeda stršljena razvija se brzo, u roku od nekoliko do desetak minuta. Javljaju se crvenilo, jak otok, jak svrab, mučnina, bol u stomaku, otežano disanje, slabost i vrtoglavica. Osoba može da oseća anksioznost i lupanje srca. U slučaju anafilaktičkog šoka nakon uboda stršljena dolazi do akutne respiratorne insuficijencije i insuficijencije cirkulacije. Osoba može da izgubi svijest. Tada je moguć iznenadni zastoj srca. Anafilaktički šok je stanje opasno po život i zahtjeva hitnu pomoć.

Šta da radite ako vas ubode stršljen?

Ako je moguće, stavite hladnu oblogu ili led na mjesto ugriza. To će ublažiti bol i otok. Da biste smanjili svrab koji osjećate, možete da koristite antialergijski preparat. U većini slučajeva dovoljan je lijek koji će brzo i efikasno ublažiti dosadni svrab. Takođe će smanjiti otok. Dostupni su i drugi lijekovi za ugrize insekata koji imaju umirujući efekat i smanjuju iritaciju kože.

Alergijska reakcija nakon uboda stršljena može da bude toliko jaka da lek u obliku masti, kreme ili gela ne ublaži simptome u očekivanoj meri. Zatim možete da uzmete oralni antialergijski lijek. Ako osoba koju je ujeo stršljen razvije tešku alergijsku reakciju, pozovite pomoć. Dok čekate pomoć, nanesite nešto hladno, na primjer led, na mjesto ugriza. Sužavanjem krvnih sudova ograničićete širenje otrova na njih. Ako se jave simptomi teške alergijske reakcije i osoba je svesna, može joj se dati antialergijski lek u obliku tableta koje se istope u usnoj duplji.

Ljudi koji su pretrpeli tešku reakciju opasnu po život nakon ujeda stršljena, mogu da se podvrgnu imunoterapiji. To podrazumijeva da se telo postepeno navikava na supstance sadržane u otrovu insekata. Lečenje traje nekoliko godina i kod većine pacijenata donosi dobre rezultate.

(MONDO)