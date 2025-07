Počinje sezona napada stršljenova: Ovo nikako ne smijete da radite blizu gnijezda

U slučaju bliskog susreta sa stršljenom uradite ovo...

Sezona stršljena samo što nije počela, a mnogi od nas strahuju od ujeda ovog insekta, iako stručnjaci objašnjavaju da je otrov i ubod ovog insekta mnogo manje opasan nego ujed pčele.

Srodnici su osa, tri puta veći, izgledom slični, ali sa markantnijim bojama, tako ćete prepoznati stršljena. Kada vas ubode, bol je toliko jak i neprijatan, da ćete biti sigurni da nije nijedan drugi insekt.

Ne dirajte im gnijezdo i ne mlatarajte rukama, ako ne želite da vas ubode!

"Oni ne napadaju osim kada smo u blizini gnijezda, tako da treba to izbjeći, oni se samo brane, tako da treba paziti kod nekih pokreta, ali generalno ne napadaju, osim kada im je velika brojnost, kao npr. na grožđu, na nekom takvom kasnom voću", savjetuje za "Blic" TV prof. Aleksandar Ćetković sa Biološkog fakulteta.

Ali ko je loše sreće, pa doživi bliski susret sa stršljenom, trebalo bi da ostane miran.

"Treba da ostanemo mirni, da se ne krećemo, ali prije svega treba uočiti gnijezdo. Nekada je vrlo jasno, ali obično je zatvoreno. U prirodi su u šupljinama drveća i to se dosta dobro vidi, malo su i visoko pa neće praviti problem. U selima ali i gradu su na tavanima i šupljim zidovima, ali će gnijezdo praviti tamo gdje ljudi inače nisu često", kaže Ćetković.

Ubod nije smrtonosan osim ukoliko ne razvijete alergijsku reakciju i doživite gušenje. Najvažnija je prva pomoć i praćenje simptoma.

"Bilo bi najbolje to mjesto oprati vodom i sapunom, zatim staviti neki hladan oblog na mjesto uboda i dati antihistaminik, to su lijekovi koji mogu da ublaže alergijsku reakciju. Ako to nije dovoljno i poslije ujeda dolazi do razvoja drugih simptoma, kao sto su otežano disanje, crvenilo po koži, ubrzan puls, pad pritiska, tada imamo sumnju da dolazi do ozbiljnije alergijske reakcije i tada je potrebno pozvati hitnu pomoć, osobu staviti na bok i sačekati da hitna pomoć dođe", kaže dr Aleksandra Vukov.

Važno je da zapamtite da, iako su stršljenovi dosadne štetočine koji mogu da vam zadaju prilično bolan ubod, njihovo ubijanje je strogo zabranjeno.

"Nemojte da ih ubijate, jer ćete to platiti više nego uklanjanje. Stručne službe će ih sakupiti i izbaciti negdje u prirodu, a kazna za ubijanje stršljenova u Srbiji je od 500.000 do dva miliona dinara", rekao je doktor.

