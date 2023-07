OPASNIJI SU OD ZMIJA: Arsenije je "hvatač stršljenova" i ima nekoliko savjeta za nas

Arsenije hadži Basur iz Užica, koji uklanja gnijezda stršljena, otkriva šta bi obavezno trebalo da uradite ako ih vidite oko kuće.

Samo jedan ubod stršljena može da bude koban što se pokazalo nakon što je žena (57) iz okoline Čačka preminula od posljedica uboda ovog insekta.

S obzirom na to veoma je važno da se gnijezda ovih insekata uoče na vrijeme i da što prije budu eliminisana. To treba učiniti uz pomoć ljudi koji su u tome vješti. Arsenije hadži Basur iz Užica nadaleko je poznat kao spretan zmijolovac, ali ovaj hrabri Užičanin hvata se u koštac i sa stršljenovima, uklanja njihova gnijezda i na taj način spasava potencijalno ugrožene živote.

"Početkom ljeta oni formiraju svoja gnijezda najčešće ispod krovova kuća, pomoćnih objekata, u odžaku. Međutim, dešavalo se da budu viđena i u prozoru, ormaru, roletni ili čak u krevetu. Koliko su ovi insketi opasni najbolje pokazuje i činjenica da ishod može biti fatalan samo i od jednog ujeda. Presudan faktor, pri ujedu stršljena su mjesto uboda i reakcija organizma u momentu tog ujeda", kaže Arsenije.

Sagovornik sa zmijama barata golih ruku, međutim kad su stršljeni u pitanju ipak koristi opremu. "Intervencije uklanjanja gnijezda stršljenova su kao "zahvat terorista". Otežavajuća okolnost jeste što oni gnijezda prave na nepristupačnim mjestima, pa su te intervencije liče na alpinistički poduhvat, a pogotovo što je oprema koju oblačim izuzetno neudobna. Ne može se raditi u trenerci i patikama, već u neudobnoj i teškoj opremi. Vidljivost je takođe ograničena i zbog opreme, a i zbog činjenice što se to većinom radi noću. Zbog takve neudobne opreme i velike opasnosti su te intervencije izuzetno iscrpljujuće. Redovno budem znojav kao da sam uskočio u vodu", rekao je.

On dodaje da mu ponekad ni neudobna oprema ne pruža punu zaštitu i da se dešavalo da je stršljenovi probiju bez obzira na kvalitet materijala. "Ne biste vjerovali kakve debele rukavice mogu da probiju svojom žaokom... Najbolje bi bilo kada bih mogao da uzmem viteški oklop, pa da idem na stršljenove, ali to je nemoguće. Tu je, ustvari, najveća opasnost, kod uklanjanja gnijezda stršljenova. Kada probiju opremu i dopru do kože. Jer i kod ljudi koji nisu alergični na ubod stršljena može da se desi da u momentu uboda postanu alergični", ističe Basur.

Imao je mnogo intervencija gdje ih je uklanjao sa raznoraznih mjesta, a najviše ih ima ispod krovova. Najsloženije su intervencije kada stršljenovi uvuku gnijezdo u podaščane krovove. Tada mora da siječe dio krova i oko njega se, kako kaže, napravi oblak od stršljenova koji ga napadaju. A zamislite koliko su tek tada opasni kada im rušite kuću, a to gnijezdo je njihova kuća.

"Uklanjao sam gnijezda raznih veličina, od veličine pesnice do veličine bezmalo kontejnera na točkiće. Zato je bitno naglasiti, da ako ljudi primijete oko kuće ili stana postojano vrzma oko deset stršljenova to je znak da je tu negdje u blizini gnijezdo. Što se prije ukloni, ljudi koji tu žive se izlažu manje opasnosti. A i bolje ga je ukloniti dok je u manjoj fazi, kao pesnica", kaže Arsenije.

Napominje da za razliku od zmija, gdje postoji preventiva da se ne pojave, kod stršljenova je to nemoguće. Ima mjesta gde se pojavljuju svake godine i to ne može da se promijeni, a pomoć vam može pružiti samo Arsenije ili ljudi slični njemu koje se ne plaše hvatanja u koštac sa ovim opasnim insketima.

