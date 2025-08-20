Agencija za vodno područje rijeke Save tvrdi: Una nije zagađena, nema odstupanja od propisanih standarda

Nakon što građani i udruženja prijavili zamućenje i promjenu boje rijeke Une, provedene analize uzoraka vode potvrdile su da nije bilo odstupanja od dozvoljenih vrijednosti za drugu klasu voda, saopoštila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Izvor: Eko Akcija

Glavni federalni vodni inspektor obavijestio je Agenciju 12. avgusta o prijavi, nakon čega su uposlenici odmah izašli na teren. Uzorci su uzeti na četiri lokacije: uzvodno i nizvodno od Bihaća, kod Ostrošca na Uni te u Bosanskoj Otoci. Agencija je takođe preuzela tri uzorka od komunalne vodne inspekcije iz Cazina, uzetih istog dana.

U laboratoriji su provedene detaljne analize fizičko-hemijskih, hemijskih, ekotoksikoloških i mikrobioloških parametara. Ispitivani su pokazatelji poput mirisa, boje, temperature, otopljenog kiseonika, teških metala poput olova, nikla i kroma, ali i prisustvo bakterija poput E. coli. Pored toga, rađen je i test toksičnosti na organizmu Daphnia magna Straus.

"Analize su pokazale da nije bilo odstupanja odabranih parametara od zahtijevanih klasa", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, rijeka Una prethodnih dana se našla u žiži interesovanja zbog nagle promjene boje i vidljivog zamućenja. Iako zvanične analize pokazuju da nije došlo do odstupanja u kvalitetu vode, udruženja i dio javnosti traže odgovore šta je dovelo do navedene situacije.

(Mondo)