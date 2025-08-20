logo
Agencija za vodno područje rijeke Save tvrdi: Una nije zagađena, nema odstupanja od propisanih standarda

Autor Dušan Volaš
Nakon što građani i udruženja prijavili zamućenje i promjenu boje rijeke Une, provedene analize uzoraka vode potvrdile su da nije bilo odstupanja od dozvoljenih vrijednosti za drugu klasu voda, saopoštila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

una.JPG Izvor: Eko Akcija

Glavni federalni vodni inspektor obavijestio je Agenciju 12. avgusta o prijavi, nakon čega su uposlenici odmah izašli na teren. Uzorci su uzeti na četiri lokacije: uzvodno i nizvodno od Bihaća, kod Ostrošca na Uni te u Bosanskoj Otoci. Agencija je takođe preuzela tri uzorka od komunalne vodne inspekcije iz Cazina, uzetih istog dana.

U laboratoriji su provedene detaljne analize fizičko-hemijskih, hemijskih, ekotoksikoloških i mikrobioloških parametara. Ispitivani su pokazatelji poput mirisa, boje, temperature, otopljenog kiseonika, teških metala poput olova, nikla i kroma, ali i prisustvo bakterija poput E. coli. Pored toga, rađen je i test toksičnosti na organizmu Daphnia magna Straus.

"Analize su pokazale da nije bilo odstupanja odabranih parametara od zahtijevanih klasa", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, rijeka Una prethodnih dana se našla u žiži interesovanja zbog nagle promjene boje i vidljivog zamućenja. Iako zvanične analize pokazuju da nije došlo do odstupanja u kvalitetu vode, udruženja i dio javnosti traže odgovore šta je dovelo do navedene situacije.

(Mondo)

