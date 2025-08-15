Ribar iz Novog Grada o zagađenju: Unu prihvatamo olako i mislimo da će biti čista dovijeka, ali neće (VIDEO)

Edib Džaferbegović, dugogodišnji ribar i predsjednik Skupštine sportsko-ribolovnog udruženja Novi Grad, posljednjih dana gotovo ne prepoznaje rijeku Unu. Nekada bistro zelena i mirna, rijeka je u roku od nekoliko dana promijenila boju i postala smeđa i mutna.

Izvor: Zora Savić, Srna

"U dva dana prestali smo da se kupamo, riba se više ne lovi, turizam je stao… Ovo ni korona nije zaustavila", ogorčeno priča Džaferbegović za Radio Novi Grad.

Ova rijeka, jedna od najčišćih u ovom dijelu Evrope, proteklih dana postala je epicentar zabrinutosti građana i ekoloških aktivista.

Fotografije mutne vode dijelile su se društvenim mrežama, dok su ekološke organizacije, poput “Eko akcije”, upozorile na moguće ozbiljne izvore zagađenja, uključujući neprečišćene otpadne vode iz postrojenja u Bihaću.

"Svi Unu prihvatamo olako i mislimo da će biti čista dovijeka, ali neće", upozorava Džaferbegović.

"Ovo je upozorenje koliko smo zapravo krhki. Treba obratiti pažnju na sitnice: ne bacati smeće, pokupiti otpad i čuvati našu rijeku. Primjeri poput Saše Stojakovića, koji svoj godišnji odmor provodi vadeći gume iz rijeke, treba da budu inspiracija za sve", dodaje on.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić odbacio je optužbe da je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda uzrok zagađenja, tvrdeći da kolektor uredno radi i da su tvrdnje ekologa "spekulacije i dezinformacije".

U međuvremenu, Forum za bezbjednost opštine Novi Grad poslao je protestnu notu nadležnima u Federaciji BiH, zahtijevajući utvrđivanje odgovornosti i pojačanu kontrolu ispuštanja kanalizacije u rijeke Una i Sana.

Preliminarni hemijski nalazi pokazuju da je voda hemijski ispravna, dok se mikrobiološki rezultati još čekaju. Inspektorat Republike Srpske naglašava da je u stalnom kontaktu s federalnim inspektorima i da će građani do završetka analiza morati poštovati preporuke Komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Grad o upotrebi vode.

