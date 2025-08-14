logo
Novi Grad: Preporuka za prokuvavanje vode za piće i izbjegavanje kupanja u Uni

Autor Vesna Kerkez
Hemijski sastav vode za piće iz gradskog vodovoda u Novom Gradu je uredan, potvrdio je nalaz uzoraka kontrolisanih u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

shutterstock_1660187920.jpg Izvor: Shutterstock

Zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač rekao je da su kontrolisani uzorci uzeti sa četiri lokacije, iz rezervoara i izvorišta.

Mikrobiološki nalaz uzoraka vode za piće još nije završen, kao ni analiza uzoraka vode iz rijeke Une u Novom Gradu.

Lukač je preporučio građanima da nastave da prokuvavaju vodu, te da se ne kupaju u rijeci Uni dok ne stignu hemijski i mikrobiološki nalazi uzoraka vode koje je uzeo Institut.

Lukač je rekao da su danas održani telefonski sastanci sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, na kojima je konstatovano da je ova lokalna zajednica odradila kompletan dio posla iz svoje nadležnosti.

On je apelovao da građani imaju strpljenja i poručio da će institucije koje se bave ovim problemom raditi odgovorno svoj dio posla.

Preliminarni rezultati hemijske analize vode iz rijeke Une u Unsko-sanskom kantonu pokazuju da je voda hemijski ispravna.

Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica podijelilo je nalaz kantonalnog Instituta za javno zdravstvo po kojem je voda hemijski ispravna, a mikribiološki nalaz nije završen.

(Srna)

