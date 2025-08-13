Misterija mutne Une: Zavod USK tvrdi da je voda potpuno ispravna, ribolovci objavili detalje

Eko Akcija objavila usporedne fotografije toka rijeke Une kod Bosanske Otoke, snimljene u januaru 2021. i augustu 2025. godine,

Izvor: Eko Akcija

Iz Eko Akcije tvrde da je riječ o “kriminalnom incidentu” i pozivom građanima da izbjegavaju kupanje i korištenje vode iz Une zbog, kako navode, ozbiljnog zagađenja duž toka od Bihaća do Novog Grada.

Tim povodom, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona objavio je rezultate hemijske analize vode iz rijeke Une.

"Rezultati hemijske analize vode iz rijeke Une Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona - uzorak zadovoljava parametre", navodi se objavi na Facebooku stranici Radio Novi Grad.

Prema objavi Udruženja ribolovaca "Krušnica", u dopisu Zavoda za javno zdravstvo UKS im je navedeno da se nastavljaju dalje analize na parametar BPK5 (Biološka potrošnja kiseonika), koja se, kako navode, očitava pet dana nakon uzorkovanja, a mikrobiološka analiza zahtijeva vrijeme do 72h kako bi se dobili konačni rezultati.

Podsjećamo, Rijeka Una zamućena je danas i na području opštine Kostajnica, za sada nema vidljivih posljedica po floru i faunu, a dok se čekaju rezultati analize vode preporuka je da se stanovništvo ne kupa u ovoj rijeci.

Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save uzela je uzorke vode na tri lokacije, radi utvrđivanja stepena mogućeg zagađenja rijeke Une.

Zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač juče je rekao da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uzeo uzorke vode u Novom Gradu, te uzorke iz rezervoara.

"Ukoliko bude bilo kakvih odstupanja, javnost će biti obaviještena", rekao je Lukač.

(Mondo)