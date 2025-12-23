logo
Pao avion načelnika Generalštaba libijske vojske: Drama kod Ankare, zatvoren vazdušni saobraćaj (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Avion sa načelnikom Generalštaba libijske vojske se srušio.

Pao avion načelnika Generalštaba libijske vojske Izvor: X/WorldWarWatch/Printscreen

Privatni avion avio-kompanije "Falkon er", koji je prevozio načelnika Generalštaba libijske vojske Mahamed Ali el-Hadada, se srušio nakon što je prvobitno izgubljen kontakt sa letjelicom, piše "Skai.gr". Avion je večeras nestao sa radara iznad Ankare u Turskoj, a sada je pronađena olupina letjelice.

Avion je poletio sa aerodroma Esenboga u Ankari. U njemu su bili načelnik Generalštaba Libije Mahamad Ali el-Hadad i njegova delegacija.

Vazdušni prostor oko Ankare je u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Avion je poletio iz Ankare za Tripoli i bilo je zatraženo hitno slijetanje u oblasti Ankare i odjednom je letjelica nestala sa radara i prestala je sva komunikacija. 

