Drama u avionu koji je poletio sa Balkana: Blokiran aerodrom, letjelica nije mogla da sleti

Avion koji je krenuo iz Rumunije nije mogao da sleti u Francuskoj zbog sumnjivog kofera koji je pronađen na aerodromu u Strazburu.

Izvor: Al Drago / Getty images / Profimedia

Avion avio-kompanije "TEROM", u kom je bilo nekoliko poslanika Evropskog parlamenta, morali su da ostanu u avionu oko 40-ak minuta zbog sumnjivog kofera koji je pronađen na aerodromu u Strazburu u Francuskoj,piše "Digi 24". Kasnije se ispostavilo da je riječ o zaboravljenom koferu.

Incident se dogodio između 10 i 11 časova po lokalnom vremenu. Avion je poletio u devet iz Bukurešta, a putnici su između 10 i 11 saznali da neće moći da se iskrcaju zbog sumnjivog kofera.

Ispostavilo se da je riječ o zaboravljenom koferu. Dok je trajala provjera na aerodromu u Strazburu, policija je bila blokirala taj dio aerodroma u Francuskoj.