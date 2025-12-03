Deset godina kasnije: Novi pokušaj da se pronađe nestali malezijski avion

Potraga za nestalim avionom Malezija Erlajnsa, let MH370, biće obnovljena 30. decembra – više od deset godina nakon što je jedna od najvećih misterija u istoriji avijacije potresla svijet.

Izvor: FAZRY ISMAIL/EPA

Malezijsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da će američka kompanija Ocean Infinity, specijalizovana za dubokomorsku robotiku, ponovo krenuti u potragu za mogućim ostacima aviona. Operacija će trajati ukupno 55 dana i odvijaće se povremeno, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Pretraga će, kako je navedeno, biti fokusirana na ciljano područje za koje stručnjaci procjenjuju da ima "najveću vjerovatnoću" da krije tragove nestalog aviona. Ministarstvo, međutim, nije otkrilo konkretnu lokaciju.

Let MH370 nestao je 8. marta 2014. godine, tokom putovanja iz Kuala Lumpura ka Pekingu. U avionu je bilo 12 članova posade i 227 putnika. Nakon naglog nestanka sa radara pokrenute su brojne međunarodne potrage, ali nijedna nije dala konačne rezultate.

U martu ove godine malezijska vlada odobrila je novi pokušaj pronalaska olupine, ponovo angažujući Ocean Infinity na principu "no-find, no-fee". Prema tom ugovoru, kompanija bi bila isplaćena 70 miliona dolara samo ako pronađe ostatke. Potraga je, ipak, bila privremeno obustavljena u aprilu zbog loših vremenskih uslova.

Ocean Infinity već je tragao za MH370 u južnom Indijskom okeanu 2018. godine, ali bez uspjeha. Još ranije, 2017. godine, Malezija, Kina i Australija okončale su dvogodišnju podvodnu potragu, a australijski istražitelji tada su u izvještaju od 440 stranica ukazali na "specifično područje Indijskog okeana" za koje su vjerovali da je najvjerovatnija lokacija završetka leta.

Tokom 2015. i 2016. godine, nekoliko komada otpada za koje se vjeruje da potiču od MH370 pronađeno je na obalama istočne Afrike i ostrvima Indijskog okeana.

Tadašnji malezijski premijer Nadžib Razak izjavio je 2014. da je komunikacijski i navigacijski sistem aviona "namjerno isključen", te da je letjelica nastavila da skreće sa planirane rute više od šest sati nakon nestanka s radara.

U avionu je bilo više od 150 kineskih državljana, 50 Malezijaca, kao i putnici iz Francuske, Australije, Indonezije, Indije, SAD-a, Ukrajine i Kanade.