Najduža avionska linija na svijetu: Od Šangaja do Buenos Ajresa bez presjedanja

Kineski avio-prevoznik "Čajna istern erlajns" pokrenuo je najdužu komercijalu liniju bez presjedanja u svijetu, između Šangaja i Buenos Ajresa.

Linija je duža više od 20.000 kilometara.

Očekuje se da će nova ruta poboljšati povezanost Azije i Južne Amerike, prenosi kineska televizija CGTV.

Putovanje će trajati oko 25 sati i 30 minuta, a prvi let je gotovo u potpunosti rezervisan.

Na liniji će se koristiti avioni širokog trupa "boing 777", a obavljaće se dva leta sedmično, ponedjeljkom i četvrtkom. Tehničko zustavljanje izvršiće se u Oklandu, na novom Zelandu.