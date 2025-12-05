logo
Najduža avionska linija na svijetu: Od Šangaja do Buenos Ajresa bez presjedanja

Najduža avionska linija na svijetu: Od Šangaja do Buenos Ajresa bez presjedanja

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Kineski avio-prevoznik "Čajna istern erlajns" pokrenuo je najdužu komercijalu liniju bez presjedanja u svijetu, između Šangaja i Buenos Ajresa.

boing 777 Izvor: Shutterstock

Linija je duža više od 20.000 kilometara.

Očekuje se da će nova ruta poboljšati povezanost Azije i Južne Amerike, prenosi kineska televizija CGTV.

Putovanje će trajati oko 25 sati i 30 minuta, a prvi let je gotovo u potpunosti rezervisan.

Na liniji će se koristiti avioni širokog trupa "boing 777", a obavljaće se dva leta sedmično, ponedjeljkom i četvrtkom. Tehničko zustavljanje izvršiće se u Oklandu, na novom Zelandu.

